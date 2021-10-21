Tesla змогла наростити продажі електрокарів попри нестачу чіпів та проблеми з постачанням на глобальному рівні, на відміну від багатьох конкурентів компанії.

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Tesla повідомила про рекордні прибутки та доходи

Компанія-виробник електромобілів повідомила про чистий дохід за третій квартал поточного року у розмірі 1,62 мільярда доларів. Вдруге дохід компанії перетнув позначку в 1 мільярд доларів. Минулого року Tesla у третьому кварталі "чистими" заробила 331 мільйон доларів. Згідно з CNBC, такі результати зумовлені покращенням валової маржі компанії на 30,5% в автомобільному бізнесі та в цілому на 26,6%. Це рекордні показники, щонайменше, за 5 останніх кварталів.

Третій квартал 2021 року був рекордним за багатьма показниками. Ми досягли найкращого чистого доходу, операційного прибутку та валового прибутку,

– йдеться заяві компанії.

Загальні прибутки Teslа з липня по вересень склали 13,8 мільярда доларів проти 8,8 мільярда доларів роком раніше. Це пояснюється зростанням обсягів постачання автомобілів та успішним розвитком інших напрямків бізнесу. Компанія заробила 806 мільйонів доларів на енергетичному секторі, зокрема на виробництві сонячних батарей. Ще 894 мільйони доларів Tesla принесли:

ремонт та техобслуговування автівок,

страховка

продаж інших товарів під власним брендом.

У Tesla заявили про намір якомога швидше розширити свої виробничі потужності. У багаторічній перспективі компанія має на меті досягти середньорічного зростання постачання автомобілів на рівні 50%.