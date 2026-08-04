Есть ли новые требования к квитанциям за коммуналку: НБУ отреагировал на заявление Укрпочты

Накануне Укрпочта сообщила о якобы новых требованиях относительно обязательного указания в квитанциях об оплате жилищно-коммунальных услуг персональных данных украинцев. Однако впоследствии в Нацбанке подчеркнули, что такие утверждения не соответствуют содержанию действующих нормативно-правовых актов.

Как разъяснили ситуацию в НБУ

Информация, распространенная почтовым оператором, основана на искаженном толковании отдельных норм и может сформировать у граждан ложное представление о требованиях регулятора, поэтому в Нацбанке решили официально разъяснить ситуацию во вторник, 4 августа.

Во-первых, никаких новых правил там не вводили. Наоборот, изменения в Инструкцию № 163, вступившие в силу в марте, упростили оформление платежных документов: при безналичных расчетах больше не нужно указывать ФИО и налоговый номер. Для наличных расчетов, как и раньше, достаточно только ФИО.

Во-вторых, никаких специальных или отдельных требований к Укрпочте нет. Правила регулятора одинаковы для всех поставщиков платежных услуг – как банков, так и небанковских учреждений.

В-третьих, Нацбанк не обязывает выдавать клиентам именно бумажные квитанции. Подтверждение о проведении платежа может быть и в электронной форме, ведь главная цель такого документа – защита прав потребителя и возможность при необходимости подтвердить оплату.

В-четвертых, в регуляторе опровергли информацию о якобы обязательной печати полного номера платежной карты на квитанциях. Напротив, действующие правила позволяют маскировать часть цифр, что соответствует международным стандартам защиты данных.

Наконец, Нацбанк анонсировал проверку практики оформления платежных документов в Укрпочте. Она должна установить, соблюдает ли компания требования законодательства и нормативных актов регулятора в отношении защиты прав потребителей платежных услуг.

Что ранее заявляли в Укрпочте

Напомним, в понедельник, 3 августа, в Укрпочте заявили, что отныне на бумажных чеках за коммунальные и другие платежи будут печатать ФИО, РНОКПП и в определенных случаях даже полный номер банковской карты.

Причиной назвали якобы новые требования Нацбанка, однако с ними почтовый оператор категорически не согласен. Поэтому предприятие уже обратилось к регулятору, парламенту, правительству и даже омбудсмену, а также посоветовало украинцам утилизировать квитанции дома.

Отдельно генеральный директор Игорь Смилянский подчеркнул, что именно для Укрпочты новые правила вступили в силу с 1 августа.