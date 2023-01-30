Об этом сообщили источники в инвестиционном банке. Важно добавить, что банки из США после полномасштабного вторжения России в Украину сократили сотрудничество и влияние на государство-агрессор.

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Goldman Sachs реструктуризирует свои российские активы

В то же время российские власти делают все, чтобы усложнить процесс выхода зарубежных компаний со своего рынка. Для примера, иностранные кредиторы должны получить специальное разрешение от России на продажу акций.

Напомним, что руководство Goldman Sachs еще в марте сообщило о сворачивание своего бизнеса в России. Кроме того, американская компания сделала следующие шаги:

В ноябре 2022 года инвестиционный банк заявил о сокращении собственных кредитных рисков в России 9% ;

банк заявил о сокращении собственных кредитных рисков в России ; В валютном эквиваленте этот показатель упал до 205 миллионов долларов в третьем квартале.

К теме! Президент Владимир Зеленский обсудил с представителями Goldman Sachs вопрос поддержки Украины. Также он упомянул о перспективах Украины, возможностях для инвесторов и ответственности России. Схожий разговор гарант провел с главой инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком.

Один из источников добавил, что портфель активов инвестиционного банка, в который входят миноритарные доли в кадровой фирме Headhunter и базу данных недвижимости Cian, продали руководству на местах. Новыми владельцами активов стали директор Европейской специальной ситуационной группы Goldman Sachs Максим Климов и глава Goldman Sachs в России Антон Шрейдер. Соглашение было заключено еще в 2022 году.

Дальше – больше! По словам источника, соглашение могло быть денежным, но с большим дисконтом. Дело в том, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Goldman Sachs заявлял о готовности выйти из российских активов даже несмотря на убытки.

На момент создания этого материала, акции инвестиционного банка Goldman Sachs торгуются на рынке по цене на уровне 360 долларов за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 120,53 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo! Finance.