Самые богатые люди мира потеряли рекордную сумму из-за новых пошлин США: лидеры поддерживали Трампа

Новые тарифы, которые ввел президент США Дональд Трамп, спровоцировали существенное уменьшение состояния самых богатых людей мира. Богачи потеряли за день сотни миллиардов долларов.

Самые богатые люди мира потеряли миллиарды долларов из-за новых пошлин США

Состояние 500 самых богатых людей мира за день уменьшилось более чем на 200 миллиардов долларов. Главная причина – это тарифы, которые 2 апреля ввел Дональд Трамп, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Решение Трампа обвалило фондовые биржи мира почти мгновенно. Речь идет об американских, европейских и азиатских акциях. Доллар также резко обвалился, зафиксировав самый большой обвал по отношению к евро за 9 лет. Теперь стало известно, сколько потеряли самые богатые люди мира из-за новых пошлин США.

Важно! Однодневное уменьшение состояния богачей является четвертым по величине за 13-летнюю историю индекса миллиардеров Bloomberg. Кроме того, это самые большие потери миллиардеров с пика пандемии коронавируса.

В целом капиталы более половины миллиардеров, которые входят в индекс благосостояния Bloomberg, упали в среднем на 3,3%. Наибольшие потери зафиксировали лидеры рейтинга самых богатых людей мира:

Марк Цукерберг из Meta потерял за день 17,9 миллиарда долларов . Это примерно 9% его состояния. Акции его компании упали в цене на 9%. Цукерберг зафиксировал самые большие потери среди богачей.

Джефф Безос, который основал Amazon, потерял 15,9 миллиарда долларов . Акции корпорации зафиксировали спад на рынке на уровне 9%.

. Акции корпорации зафиксировали спад на рынке на уровне 9%. Самый богатый человек мира также зафиксировал серьезные потери после введения новых пошлин. Только в четверг Илон Маск потерял 11 миллиардов долларов, ведь акции компании Tesla упали на 5,5% после новостей о новых тарифах США.

Интересная деталь! Маск, Цукерберг и Безос посетили инаугурацию Дональда Трампа, которая прошла 20 января. Каждый из них выражал свою поддержку Трампу. Например, Цукерберг и Безос заявляли, что стремятся сотрудничать уже с действующим президентом США, а Маск инвестировал в его победу на выборах, минимум, 288 миллионов долларов.

Интересно, что президент США Дональд Трамп, который владеет миллиардными состояниями, также теряет деньги. По состоянию на 4 апреля капитал Трампа уменьшился на 40 миллионов долларов до 4,6 миллиарда долларов, по данным Forbes. Дело в том, что акции Trump Media & Technology Group падают в цене.