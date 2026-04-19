Новые выплаты для военных: кому и за что добавят деньги

Служба в условиях полномасштабной войны связана с длительными физическими перегрузками и высоким уровнем психологического стресса. С учетом этих факторов государство рассматривает введение дополнительной финансовой поддержки для военнослужащих.

Кому и за что планируют доплачивать военным?

Государство рассматривает введение новой целевой выплаты для военнослужащих, а именно дополнительных средств на поддержку физической выносливости и восстановления. Идея заложена в изменениях в законодательство о социальной защите военных и предусматривает более прикладной подход к обеспечению во время службы.

Причина проста – сейчас военные часто самостоятельно покупают специализированное питание и диетические добавки. А это не только дополнительные расходы, но и риск для здоровья из-за отсутствия контроля за качеством и составом таких продуктов.

Новая выплата должна частично закрыть эту потребность. Однако она не будет универсальной, поэтому ее планируют предоставлять тем, кто:

участвует в боевых действиях;

проходит подготовку в учебных центрах;

работает инструкторами.

То есть для тех, кто относится к категории военных с повышенным уровнем физических нагрузок, где вопрос восстановления организма имеет критическое значение.

Напоминаем! Кроме базовых выплат, напоминает Минобороны, для военнослужащих предусмотрены ежемесячные надбавки за условия службы. Самая распространенная доплата – это за непосредственное участие в боевых действиях. Она начисляется пропорционально времени пребывания в зоне выполнения боевых задач.

Как будет работать механизм выплат для военных?

Надбавку планируют начислять раз в год. Ориентировочный размер ее составит на уровне трех минимальных заработных плат, установленных на начало года.

Важно! Использовать эти средства можно будет только по целевому назначению на диетические добавки и специализированные продукты для поддержания организма. Покупка предусмотрена в определенных торговых точках, а перечень разрешенных товаров будут формировать государственные органы.

Фактически речь идет о переходе от неформальных расходов к системной поддержке, где государство частично берет на себя расходы на восстановление военных.

