Новые доллары США: годы выпуска и как они выглядят

Доллар – это не просто официальная валюта США, но и одна из самых полярных и сильных в мире. Существуют определенные причины, по которым США периодически обновляют дизайн и элементы защиты банкнот.

Какого года выпуска доллары являются новыми

В США периодически обновляют дизайн банкнот доллара, чтобы усилить их безопасность, информирует Bureau of Engraving and Printing. В частности, вспоминают о необходимости того, чтобы американская валюта была устойчивой к самым разнообразным вариациям подделок.

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За последние 20 лет Федеральная резервная система США представила новые "версии" большинства номиналов доллара. Самые новые дизайны доллара США, согласно данным The US Currency Education Program:

5 долларов – 2008 год;

10 долларов – 2006 год;

20 долларов – 2003 год;

50 долларов – 2004 год;

100 долларов – 2013 год.

Интересно! Федеральная резервная система США обнародовала график обновления купюр долларов. Центробанк планирует изменить дизайн банкнот номиналом от 5 до 100 долларов до 2034 года.

Напомним, что в Украине банки и небанковские учреждения обязаны принимать все банкноты доллара США, которые выпустили с 1914 года. Об этом заявили в Национальном банке Украины. Кроме того, глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что стоимость долларов в Украине зависит от номинала и текущего обменного курса. Он подметил, что никаких дополнительных комиссий, которые якобы связаны с дизайном, годом выпуска или номиналом, за обмен валюты не предусмотрено.