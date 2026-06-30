Индия изменит подход к импорту нефти

Вместо этого дефицит объемов будет компенсироваться за счет альтернативных вариантов, в частности на спотовом рынке. Подробности во вторник, 30 июня, сообщили в Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшие остаться неназванными.

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Вероятно, приоритет будет отдан увеличению количества краткосрочных соглашений и договоренностям с трейдерами, закупающими сырье в разных регионах. Это должно обеспечить стабильность поставок даже в случае новых серьезных перебоев, поскольку в целях диверсификации рассматриваются Гайана, Бразилия и США.

К слову, война на Ближнем Востоке показала, насколько сильно Индия зависит от энергоресурсов оттуда, в частности от нефти и СПГ. Проблемы с импортом уже привели к дефициту, росту цен и значительным убыткам для соответствующих предприятий в стране.

Ей даже пришлось прибегать к дипломатическим шагам в разгар конфликта. Например, обращаться к иранским военным с просьбой разрешить загруженным танкерам проход через Ормузский пролив, а чиновники профильного министерства активно звонили высокопоставленным должностным лицам государств Персидского залива.

Министр иностранных дел, а также сам премьер-министр Нарендра Моди посетили Объединенные Арабские Эмираты ;

; советник по вопросам национальной безопасности совершил поездку в Саудовскую Аравию ;

; в свою очередь, министр нефти с целью обеспечения поставок побывал в Катаре.

Интересно! Индия импортирует около 90% необходимой нефти – это в среднем около 5 миллионов баррелей в сутки. Такие компании, как Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum, обычно закупают почти половину сырья по долгосрочным контрактам, а остальное – на спотовом рынке.

Если страна реализует свои планы, это станет одним из самых масштабных изменений в ее нефтяной стратегии за последние годы. Более того, власти стремятся одновременно укрепить энергетическую безопасность и не допустить существенного роста расходов на закупки.