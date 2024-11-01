Что происходит с долларом

В пятницу, 1 ноября 2024 года, доллар продолжает демонстрировать стабильную динамику на рынке. Тогда как инвесторы ждут отчет о рынке труда в США. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на Reuters.

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Новые данные могут подтвердить, что крупнейшая экономика мира остается крепкой накануне нового заседания Федеральной резервной системы США и президентских выборов.

В то же время в октябре доллар США продемонстрировал лучший результат на рынке за более чем 2 года. Этот результат стал реальным, поскольку инвесторы ослабили ожидания относительно продолжения агрессивного снижения процентных ставок в США.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,11;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Динамика доллара на рынке

Индекс доллара США торговался на уровне 104,14. Этот показатель вырос на 0,15%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания за день составляет 103,85 – 104 104,15. Всего за месяц доллар вырос на 3,1%. Это самый большой рост с сентября 2022 года.