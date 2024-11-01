Что происходит на рынке нефти

В пятницу, 1 ноября 2024 года, цены на нефть стремительно растут, поскольку рынок ожидает новую атаку Ирана на Израиль. Сообщают, что это может произойти в ближайшие дни, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Кроме того, цены на нефть поддержали ожидания, что ОПЕК+ может отложить на месяц или более увеличение объемов добычи нефти, которое будет запланировано на декабрь.

Экспортеров сырья беспокоит вопрос спроса на нефть, а также рост предложения. Всего с начала торговой сессии нефть подорожала более чем на 1 доллар за баррель, чтобы компенсировать недельные потери.

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Цены на нефть на сегодня

Нефть Brent выросла в цене на 1,39 доллара или на 1,9%. Сырье торгуется на уровне 74,20 доллара за баррель. Тогда как американская нефть WTI подорожала на 1,44 доллара или на 2,1% до 70,70 доллара за баррель.

В то же время неделю нефть завершит с отрицательной динамикой. Сейчас ожидают, что этот период эталонные бренды нефти подешевеют более чем на 1 доллар за баррель. Напомним, что только в понедельник на рынке зафиксировали спад более чем на 6%, который произошел после атаки Израиля на Иран.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: