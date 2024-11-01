Що відбувається з доларом

У п'ятницю, 1 листопада 2024 року, долар продовжує демонструвати стабільну динаміку на ринку. Тоді як інвестори чекають на звіт про ринок праці у США. Про це інформує 24 Канал, посилаючись на Reuters.

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Нові дані можуть підтвердити, що найбільша економіка світу залишається міцною напередодні нового засідання Федеральної резервної системи США та президентських виборів.

Водночас у жовтні долар США продемонстрував найкращий результат на ринку за понад 2 роки. Цей результат став реальним, оскільки інвестори ослабили очікування щодо продовження агресивного зниження процентних ставок у США.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,11;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Динаміка долара на ринку

Індекс долара США торгувався на рівні 104,14. Цей показник зріс на 0,15%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання за день становить 103,85 – 104,15. Загалом за місяць долар зріс на 3,1%. Це найбільше зростання з вересня 2022 року.