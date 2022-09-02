То есть такая тенденция – это реальность для большей части света. Это сигнализирует о периоде роста глобальной нестабильности на глобальном уровне.

Достойно внимания От азов к первым успехам: какая опция достойна внимания даже во время кризиса

Рост рисков в мире

Это данные последнего исследования английской компании Verisk Maplecroft, занимающейся изучением и анализом основных политических, экономических, социальных и экологических рисков, влияющих на мировой бизнес и инвесторов. С учетом последних данных, к ключевым факторам воздействия относятся:

инфляцию,

войну,

дефицит предметов первой необходимости

В компании добавили, что только в 42 странах зафиксировали спад риска массовых беспорядков. Также эксперты подчеркнули еще один важный аспект:

Хотя в течение первой половины 2022 года состоялось несколько громких и масштабных протестов, хуже всего, несомненно, еще впереди.

Что происходит в разных странах

Согласно исследованию, в таких странах как Перу, Кения, Эквадор и Иран на улицах появилось недовольство из-за роста цен. В частности, в Шри-Ланке зафиксировали наибольший спад в контексте правительственной стабильности, поскольку в июле в стране прошли массовые протесты на фоне худшего экономического кризиса в современной истории, что привело к смене власти.

Обратите внимание! Среди стран, которые находятся в серьезной зоне риска, имеют средний уровень дохода. То есть у них были средства, чтобы выделить социальную поддержку для своих граждан во время пандемии коронавируса. Однако сейчас у них проблемы с обеспечением жизненно важных затрат на соответствующее для своего населения.

Такие же риски существуют и в более богатых странах Европейского Союза. В частности, уровень недовольства, скорее всего, вырастет в Швейцарии, Нидерландах, Германии и Боснии и Герцеговине. Один из ключевых факторов – последствия полномасштабной войны России против Украины. Агрессия привела к:

рост цен на продукты и горючее,

стремительный рост стоимости жизни на глобальном уровне.

В мире выросли риски возникновения массовых беспорядков / Фото Pexels

Последствия и прогнозы

В английской фирме добавили, что хуже всего впереди. Например, ожидают, что последствия инфляции в следующие несколько месяцев будут ощущаться еще более остро, и вполне возможно, что ситуация станет еще хуже в 2023 году.

Важно! В Verisk Maplecroft заявили, что только существенное снижение цен на еду и энергетику в глобальном измерении может остановить негативный тренд с риском массовых беспорядков в странах.

Еще один очень важный фактор – погода. Особенно это играет роль накануне начала нового отопительного сезона. Если нынешняя зима и осень будут холоднее обычного, то это может усугубить уже достаточно серьезные кризисы. Речь идет о сферах энергетики и стоимости жизни.

Кроме того, засухи могут стать еще одним стимулом роста цен и привести к протестам. В заключении подчеркнули, что следующие шесть месяцев по всей вероятности будут еще более разрушительными.