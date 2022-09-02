Тобто така тенденція – це реальність для більшої частини світу. Це сигналізує про період зростання глобальної нестабільності.

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Зростання ризиків у світі

Це дані останнього дослідження англійської компанії Verisk Maplecroft, яка займається вивченням та аналізом основних політичних, економічних, соціальних та екологічних ризиків, які впливають на світовий бізнес та інвесторів. З врахуванням останніх даних, до ключових факторів впливу відносять:

інфляцію,

війну,

дефіцит предметів першої необхідності.

У компанії додали, що лише у 42 країнах зафіксували спад ризику масових заворушень. Також експерти підкреслили ще один важливий аспект:

Хоча протягом першої половини 2022 року відбулося кілька гучних та масштабних протестів, найгірше, безсумнівно, ще попереду.

Що відбувається в різних країнах

Згідно з дослідженням, у таких країнах як Перу, Кенія, Еквадор та Іран на вулицях з'явилося незадоволення через зростання цін. Зокрема, у Шрі-Ланці зафіксували найбільший спад у контексті урядової стабільності, оскільки у липні у країні пройшли масові протести на фоні найгіршої економічної кризи у сучасній історії, що призвело до зміни влади.

Зверніть увагу! Серед країн, які зараз перебувають у серйозній зоні ризику, доходи зупинилися на середньому рівні. Тобто вони мали кошти, аби виділити соціальну підтримку для своїх громадян під час пандемії коронавірусу. Проте наразі вони мають проблеми із забезпечення життєво важливих витрати на відповідному рівні для свого населення.

Такі ж ризики існують й у багатших країнах Європейського Союзу. Зокрема, рівень невдоволеності, найімовірніше, зросте у Швейцарії, Нідерландах, Німеччині та Боснії й Герцеговині. Один із ключових факторів – наслідки повномасштабної війни росії проти України. Агресія призвела до:

зростання цін на продукти та пальне,

стрімкий ріст вартості життя на глобальному рівні.

У світі зросли ризики виникнення масових заворушень / Фото Pexels

Наслідки та прогнози

В англійській фірмі додали, що найгірше ще попереду. Наприклад, очікують, що наслідки інфляції у наступні кілька місяців будуть відчувати ще більш гостро, і цілком можливо, що ситуація стане ще гіршою у 2023 році.

Важливо! У Verisk Maplecroft заявили, що лише суттєве зменшення цін на їжу та енергетику у глобальному вимірі можуть зупинити негативний тренд із ризиком масових заворушень у країнах.

Ще один дуже важливий фактор – погода. Особливо, це відіграє роль напередодні початку нового опалювального сезону. Якщо цьогорічна зима та осінь будуть холоднішими ніж зазвичай, то це може погіршити вже досить серйозні кризи. Йдеться про сфери енергетики та вартості життя.

Крім того, посухи можуть стати ще одним стимулом до зростання цін та призвести до протестів. У висновку наголосили, що наступні шість місяців цілком ймовірно будуть ще більш руйнівними.