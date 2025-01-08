Лучшие из лучших: какая компания из орбиты "Новой почты" совершила важный прорыв

Компания NovaPay достигла важного уровня благодаря собственным облигациям. Это важный шаг вперед для NovaPay, которая входит в одну из самых мощных групп компаний в Украине.

Облигации Nova Pay получили наивысший кредитный рейтинг

Корпоративным облигациям компании Nova Pay подтвердили кредитный рейтинг на уровне uaAA. Это самый высокий кредитный рейтинг. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на соответствующее решение рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг".

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В NovaPay добавили, что такой рейтинг получили облигации серий – A, B, C, D, E и F. Это решение свидетельствует, что компания Nova Pay и ее облигации имеют высокий уровень кредитоспособности по сравнению с другими финансовыми инструментами в Украине. Напомним, что первые три серии (A, B и C) облигаций компания NovaPay выпустила в 2023 году сумму 100 миллионов гривен каждая. В 2024 году компания выпустила еще три серии ценных бумаг – D, Е и F.

Что известно о компании Nova Pay Это международный финансовый сервис, который является частью группы компаний NOVA (Новая почта) и уже 12 лет предоставляет платежные сервисы онлайн и офлайн в более 3 600 отделениях Новой почты.

В среду, 8 января, украинская компания сообщила о выпуске новых облигаций. Согласно официальной информации, NovaPay зарегистрировала и разместила еще три выпуска собственных облигаций – серии G, H и I – на 290 миллионов гривен.