Cтив Возняк считает, что криптовалюты прекрасно подходят для нового средства платежа. Он добавил, что принадлежат к тому лагерю, который уверен, что цифровые деньги можно эффективно использовать.

Примечательно Финансовая безопасность: как защитить свои деньги от потенциальных угроз

Соучредитель Apple о криптовалютах

Известный инженер и программист также добавил, что сейчас есть немало цифровых опций для оплаты, с помощью которых можно даже переводить деньги людям. Эта история начиналась с компанией PayPal, однако сейчас к ней присоединились Apple Pay, Apple Cash, Venmo . Кроме того, рынок криптовалют анонимен.

Я пока не определился, правильно ли то, что можно что-то делать, таким образом, чтобы люди об этом не знали. Такие шаги трудно отследить,

– заметил Возняк.