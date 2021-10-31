Cтів Возняк вважає, що криптовалюти прекрасно підходять для нового засобу платежу. Він додав, що належать до того табору, який переконаний, що цифрові гроші можна ефективно використовувати.

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Співзасновник Apple про криптовалюти

Відомий інженер та програміст також додав, що зараз є чимало цифрових опцій для оплати, за допомогою яких можна навіть переказувати кошти людям. Ця історія починалася з компанією PayPal, проте зараз до неї приєдналися Apple Pay, Apple Cash, Venmo. Крім того, ринок криптовалют є анонімним.

Я поки що не визначився, чи правильно те, що можна робити щось, таким чином, щоб люди про це не знали. Такі кроки важко відстежити,

– підмітив Возняк.

Стів Возняк зауважив, що найбільша перевага цифрових монет – блокчейн. За його словами, криптовалюти мають багато перспектив саме завдяки цій технології в плані різноманітних можливостей, які можуть багато, що змінити, можливо навіть вибори.