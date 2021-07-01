Новая волна падения биткоина: что прогнозирует эксперт

Стоимость биткоина продолжает снижаться. Сейчас криптовалюта стоит 33 тысячи долларов. Чего стоит ожидать от крипторынка – читайте дальше.

Эксперт NewsBTC Аяш Джиндал считает, что это еще не конец. По его мнению, стоимость биткоина может измениться в ближайшее время.

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Турбулентность вокруг биткоина

Биткоину не удалось закрепиться выше ключевой зоны поддержки на уровне 35 тысяч долларов. В общем Джиндал выделил три ключевые уровни поддержки для биткоина:

35,7 тысячи долларов,

35,5 тысяч долларов,

35,2 тысячи долларов.

По его словам, после того, как цена биткоина опустилась ниже этих уровней, то вполне возможно, что криптовалюта может продолжать дешеветь. По данным CoinDesk, сейчас цифровая монета торгуется по цене чуть выше 33 тысяч долларов. Утром биткоина стоил почти 35 тысяч долларов.

Актуальная стоимость биткоина / Инфографика CoinDesk

Аналитик заметил, что для того, чтобы виртуальная валюта начала дорожать необходимо, чтобы ее стоимость закрепилась на уровне 35,7 тысячи долларов. По его словам, в таком случае биткоин имеет шанс взлететь в цене до 36 тысяч долларов за монету, после чего уровень сопротивления составит 36,5 тысячи долларов. Следующей ключевой отметкой станет цена на уровне 36,7 тысячи долларов. Вероятно, что на фоне этого быки будут поддерживать рост биткоина к 37 тысяч долларов. Джиндал прогнозирует, что рост может замедлиться, когда цена достигнет отметок в 38 и 40 тысяч долларов.

Быки Это трейдеры, которые заранее скупают ценные бумаги, надеясь, что их цена со временем вырастет, чтобы потом выгодно продать их дороже.

Почему началось падение криптовалют

Биткоин и другие цифровые валюты обесцениваются в течение нескольких последних месяцев. Рынок начал падать после усиления контроля со стороны регуляторов с США, стран Европы и Китая. Кроме того, биткоин резко потерял в цене из-за решения Tesla прекратить принимать платежи в этой криптовалюте. Илон Маск тогда заявил, что компания приняла это решение из-за того, что майнинг цифровых монет вредит окружающей среде.

На этом фоне, биткоин подешевел почти вдвое от своего исторического максимума – почти 65 тысяч долларов за монету. Самая известная криптовалюта установила этот рекорд в середине апреля.