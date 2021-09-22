"Новая революция": топовые компании США инвестировали миллиард долларов в проект Билла Гейтса

Миллиардер и филантроп Билл Гейтс собрал сотни миллионов долларов для борьбы с климатическими изменениями. Почему Гейтс считает, что миру нужна новая промышленная революция – читайте дальше.

Планы некоммерческой организации Breakthrough Energy, которую Билл Гейтс создал в 2016 году, поддержали 7 крупных американских компаний: Microsoft, BlackRock, General Motors, American Airlines, Boston Consulting Group, Bank of America and ArcelorMittal.

Примечательно Нефть или электромобили: эксперты рассказали, в какие активы выгоднее инвестировать

Билл Гейтс собрал сотни миллионов на новый проект

В штаб-квартире организации в Вашингтоне рассказали, что проект "Breakthrough Energy Catalyst" направлен на финансирование, производство и приобретение новых вариантов, которые помогут поддерживать экономику с нулевыми выбросами углерода. Издание France24 сообщает, что эта программа наладила сотрудничество с:

Европейской комиссией,

Европейским инвестиционным банком,

Министерством энергетики США.

Точная сумма, которую удалось собрать Биллу Гейтсу, пока неизвестна. Однако, по данным Bloomberg , общие инвестиции американских корпораций оценивается в болеедолларов. В начале эта программа будет сфокусирована на технологии прямого захвата воздуха, зеленом водные, длительном хранении энергии и экологически безопасном авиационном топливе.

Билл Гейтс собрал сотни миллионов долларов для защиты природы / Фото Getty Images

Половина технологий, которые необходимы для того, чтобы достичь нулевого уровня выбросов углерода, или еще не существуют, или слишком дороги для большинства стран в мире. Catalyst, созданный для того, чтобы изменить это и обеспечить эффективный способ инвестировать в наше будущее чистых технологий,

– рассказал основатель Microsoft.

Компания BlackRock пообещала инвестировать в "Breakthrough Energy Catalyst" 100 миллионов долларов через собственный благотворительный фонд. Такую же сумму выделят Microsoft, American Airlines и ArcelorMittal. Другие 3 компании не разглашают информацию о своих инвестициях в проект. Билл Гейтс, капитал которого Forbes оценивает в 130,4 миллиарда долларов, заявил, что "новая промышленная революция" необходима, если мир хочет избежать климатической катастрофы.