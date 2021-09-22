Планы некоммерческой организации Breakthrough Energy, которую Билл Гейтс создал в 2016 году, поддержали 7 крупных американских компаний: Microsoft, BlackRock, General Motors, American Airlines, Boston Consulting Group, Bank of America and ArcelorMittal.
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Билл Гейтс собрал сотни миллионов на новый проект
В штаб-квартире организации в Вашингтоне рассказали, что проект "Breakthrough Energy Catalyst" направлен на финансирование, производство и приобретение новых вариантов, которые помогут поддерживать экономику с нулевыми выбросами углерода. Издание France24 сообщает, что эта программа наладила сотрудничество с:
- Европейской комиссией,
- Европейским инвестиционным банком,
- Министерством энергетики США.
Половина технологий, которые необходимы для того, чтобы достичь нулевого уровня выбросов углерода, или еще не существуют, или слишком дороги для большинства стран в мире. Catalyst, созданный для того, чтобы изменить это и обеспечить эффективный способ инвестировать в наше будущее чистых технологий,
– рассказал основатель Microsoft.
Компания BlackRock пообещала инвестировать в "Breakthrough Energy Catalyst" 100 миллионов долларов через собственный благотворительный фонд. Такую же сумму выделят Microsoft, American Airlines и ArcelorMittal. Другие 3 компании не разглашают информацию о своих инвестициях в проект. Билл Гейтс, капитал которого Forbes оценивает в 130,4 миллиарда долларов, заявил, что "новая промышленная революция" необходима, если мир хочет избежать климатической катастрофы.