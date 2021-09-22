Плани некомерційної організації Breakthrough Energy, яку Білл Гейтс створив у 2016 році, підтримали 7 великих американських компаній: Microsoft, BlackRock, General Motors, American Airlines, Boston Consulting Group, Bank of America and ArcelorMittal.

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Білл Гейтс зібрав сотні мільйонів на новий проєкт

У штаб-квартирі організації у Вашингтоні розповіли, що проєкт "Breakthrough Energy Catalyst" спрямований на фінансування, виробництво та придбання нових варіантів, які допоможуть підтримувати економіку з нульовими викидами вуглецю. Видання France24 повідомляє, що ця програма налагодила співпрацю з:

Європейською комісією,

Європейським інвестиційним банком,

Міністерством енергетики США.

Точна сума, яку вдалося зібрати Біллу Гейтсу, наразі невідома. Проте, за даними Bloomberg, загальні інвестиції американських корпорацій оцінюють у понад 1 мільярд доларів. На початку ця програма буде сфокусована на технології прямого захоплення повітря, зеленому водні, довготривалому зберіганні енергії та екологічно безпечному авіаційному паливі. Білл Гейтс зібрав сотні мільйонів доларів для захисту природи / Фото Getty Images

Половина технологій, які необхідні для того, щоб досягти нульового рівня викидів вуглецю, або ще не існують, або надто дорогі для більшості країн у світі. Catalyst, створений для того, щоб змінити це та забезпечити ефективний спосіб інвестувати у наше майбутнє чистих технологій,

– розповів засновник Microsoft.

Компанія BlackRock пообіцяла інвестувати у "Breakthrough Energy Catalyst" 100 мільйонів доларів через власний благодійний фонд. Таку ж суму виділять Microsoft, American Airlines та ArcelorMittal. Інші 3 компанії не розголошують інформацію про свої інвестиції у проєкт. Білл Гейтс, капітал якого Forbes оцінює у 130,4 мільярда доларів, заявив, що "нова промислова революція" необхідна, якщо світ хоче уникнути кліматичної катастрофи.