Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он добавил, что над реализацией этого решения работала санкционная группа Макфола – Ермака.
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Новая потеря России
Согласно сообщению Ермака в телеграме, у "болотных" больше нет никаких прав в статусе члена Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег.
Мы дожмем российское болото всюду, где есть его грязь,
– добавил он.
Напомним, что Майкл Макфол – это американский дипломат и бывший посол США в России. Также он профессор политических наук Центра по вопросам демократии, развития и верховенства закона при Стэндфордском университете.
Что известно о Международной группе по противодействию отмыванию грязных денегЭто межправительственная организация, работающая над установлением мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Эта группа также оценивает уровень соответствия национальных системам этим стандартам. Часто для упоминаний организации используют аббревиатуру FATF.
Последние комментарии главы Минфина
Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко в интервью немецкой газете ZEIT ONLINE подчеркивал необходимость исключения России из Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег.
Россия делает все возможное, чтобы подорвать мировой порядок, основанный на правилах и стандартах, формируя серьезную угрозу глобальным усилиям в борьбе с финансовыми преступлениями,
– подчеркнул украинский чиновник.
Кроме того, глава Минфина обращался с запросом в Международную группу FATF включить Россию в черный список стран высокого риска.