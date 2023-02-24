Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он добавил, что над реализацией этого решения работала санкционная группа Макфола – Ермака.

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Новая потеря России

Согласно сообщению Ермака в телеграме, у "болотных" больше нет никаких прав в статусе члена Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег.

Мы дожмем российское болото всюду, где есть его грязь,

– добавил он.

Напомним, что Майкл Макфол – это американский дипломат и бывший посол США в России. Также он профессор политических наук Центра по вопросам демократии, развития и верховенства закона при Стэндфордском университете.

Что известно о Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег Это межправительственная организация, работающая над установлением мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.



Эта группа также оценивает уровень соответствия национальных системам этим стандартам. Часто для упоминаний организации используют аббревиатуру FATF.

Последние комментарии главы Минфина

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко в интервью немецкой газете ZEIT ONLINE подчеркивал необходимость исключения России из Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег.

Россия делает все возможное, чтобы подорвать мировой порядок, основанный на правилах и стандартах, формируя серьезную угрозу глобальным усилиям в борьбе с финансовыми преступлениями,

– подчеркнул украинский чиновник.

Кроме того, глава Минфина обращался с запросом в Международную группу FATF включить Россию в черный список стран высокого риска.