Как в Украине планируют возродить шаги?

В сентябре 2024 года стало известно, что НБУ планирует чеканить монеты номиналом 50 шагов на замену копейкам того же номинала. В понедельник, 29 июля, глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что регулятор не отказывается от своей инициативы, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Пышного.

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Пышный добавил, что НБУ рассматривает возможность постепенного изъятия монет номиналом 10 копеек, поскольку они уже почти не используются в наличных расчетах. Зато 50 копеек остаются популярными, особенно в сфере торговли, поэтому их чеканка продолжится.

Важно! В 2025 году планировалось отчеканить 20 миллионов монет номиналом 50 шагов. Они должны были частично заменить 1,35 миллиарда копеек того же номинала, что сейчас находятся в обращении.

Почему в Украине хотят перейти на шаги?

Такой шаг в регуляторе объясняют стремлением к исторической справедливости, дерусификации и восстановлению национальных традиций. По словам Пышного, инициатива заменить название "копейка" на "шаг" это отход от российских финансовых традиций и возвращение к аутентичной украинской терминологии.

Это окончательное отмежевание от Москвы, Минска, Тирасполя, где до сих пор "ходит" копейка. Ведь на законодательном уровне в независимой Украине именно копейка все еще определена как одна сотая фракция гривны. Поэтому цены в магазинах, любая финансовая документация, каждый чек в вашем кошельке содержат русское название, – заявил глава Нацбанка.

Потребует ли замена копеек на шаги привлечения дополнительных средств?

По словам директора Департамента денежного обращения НБУ Олега Прохода, НБУ и так каждый год планирует выпуск новых банкнот и монет для замены изношенных.

Поэтому реализация этой инициативы не потребует никаких дополнительных расходов из государственного бюджета Украины или со стороны НБУ.