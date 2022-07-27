В США предложили ввести новые санкции против нефти из россии: при чем здесь Китай

Американские сенаторы призывают ввести новые санкции против российской нефти. Речь идет о продаже государством-агрессором сырья в Китай. Больше о новой инициативе – читайте дальше.

Авторами нового законопроекта являются сенаторы из Республиканской партии США Марк Рубио, Рик Скотт и Кевин Крамэ. Их главная цель – сократить объемы продаж российской нефти.

Достойно внимания Предсказывают наибольшее падение со времен Великой депрессии: эксперт посоветовал, как реагировать

В США призывают ввести санкции на продажу нефти из россии в Китай

В проекте закона республиканцы предлагают ввести штрафные санкции всех юридических лиц, которые будут перевозить или страховать танкеры с российским сырьем, направляющимся в Китай. Речь идет о сжиженном газе и нефти.

Китай – это главный конкурент США как в экономическом, так и политическом аспекте. В частности, интересную динамику недавно зафиксировали на рынке резервных валют. Китайский юань вошел в тройку популярнейших резервных валют среди мировых центробанков. Лидером остается доллар США.

Марк Рубио подчеркнул, что импорт Китаем энергоносителей у государства-агрессора – это поддержка полномасштабной войны в Украине, которую Россия начала 24 февраля 2022 года. Американский политик добавил, что все организации, которые делают такое решение, должны столкнуться с очень серьезными последствиями. В том числе и китайские государственные компании.

Напомним, что импорт российской нефти в Китай существенно вырос. Дело в том, что россия начала терять европейский рынок и начала продавать сырье со значительными скидками. На этом фоне, официальный Пекин может поднять уровень конкуренции между странами Азии, Африки и Ближнего Востока за энергоносители агрессора на новый уровень.

Как это может повлиять на динамику рынка

Эксперты считают, что это может привести к новой волне роста цен на энергетических рынках, которые и так в последние месяцы демонстрируют рекордные показатели или существенное колебание цен.

Полномасштабная война россии против Украины стала серьезным ударом для рынка нефти. Стоимость сырой нефти взлетела ориентировочно на 30% в 2022 году. Один из факторов влияния – опасение, что черное золото от агрессора исключат из глобальных рынков. На момент создания этого материала две самые популярные марки нефти торгуют на следующих уровнях, согласно Bloomberg :

Brent – 105,13 доллара за баррель;

за баррель; WTI – 95,87 доллара за баррель.

Шансы на одобрение и реакция Украины

На самом деле, законопроект республиканцев вряд ли имеет много шансов получить одобрение в американском Сенате, где большинство составляют демократы. Дело в том, что эта инициатива идет в разрез с политикой Джозефа Байдена.

Администрация действующего президента США имеет целью установить ценовой потолок для торговли энергоресурсами из россии, но в то же время поддерживать процесс поставки нефти. США все еще работают над этой инициативой, пытаясь убедить союзников из Европы поддержать ее.

Предложение американских политиков прокомментировали и в Украине. Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул в телеграме, что на сегодняшний день особенно важным является признание россии государством-спонсором терроризма. Он добавил, что этот шаг позволит сделать санкции еще более болезненными для официальной москвы, и сделает любые экономические отношения с государством-агрессором токсичными.

Интересно – иностранцы могут заказать надпись на ракетах за донат для ВСУ: смотреть видео