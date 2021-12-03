В ноябре украинцы приобрели рекордное количество иностранной валюты: о какой сумме идет речь
Источник:Национальный банк Украины
В ноябре 2021 года жители Украины установили новый рекорд на валютном рынке. Речь идет о приобретении наибольшего объема иностранной валюты с января.
За последний месяц осени 2021 года украинцы купили иностранную валюту на 2,698 миллиарда долларов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в августе на уровне 2,627 млрд долларов. Для сравнения, за аналогичный период украинцы продали банкам 2,332 миллиарда долларов наличной и безналичной валюты.
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Украинцы приобрели рекордное количество валюты в ноябре
Нацбанк отмечает, что чистый объем иностранной валюты, которую приобрели физические лица за последний месяц осени, составил 365 миллионов долларов. Этот показатель вырос более чем в 5,5 раза по сравнению с октябрем. Тогда эта цифра равнялась 66 миллионам долларов. В сентябре и августе текущего года чистая покупка иностранной валюты составила 6 миллионов и 245 миллионов долларов соответственно.
С начала 2021 года жители Украины продали иностранную валюту на сумму 23,451 миллиарда долларов. В то время как приобретено валюты было на 22,103 миллиарда долларов. Чистая продажа составила 1,348 миллиарда долларов.
Больше финансовых новостей об Украине:
- По состоянию на 3 декабря 2021 года Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 27,29 гривны, тогда как стоимость евро остановилась на уровне 30,94 гривны.
- 2 декабря Верховная Рада Украины приняла в целом проект государственного бюджета на следующий год. В частности, был определен курс гривны по отношению к доллару на 2022 год. Кабмин заложил в государственный бюджет среднегодовой курс гривны по отношению к доллару США на уровне 28,6 – 28,7 гривны.
- Недавно Международный валютный фонд обнародовал новый прогноз по гривне, в котором указаны колебания курса до 2026 года. Согласно новым расчетам МВФ, курс украинской гривны к доллару в среднегодовой перспективе будет колебаться в диапазоне от 27,32 гривны до 28 гривен.