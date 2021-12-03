В ноябре украинцы приобрели рекордное количество иностранной валюты: о какой сумме идет речь

В ноябре 2021 года жители Украины установили новый рекорд на валютном рынке. Речь идет о приобретении наибольшего объема иностранной валюты с января.

За последний месяц осени 2021 года украинцы купили иностранную валюту на 2,698 миллиарда долларов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в августе на уровне 2,627 млрд долларов. Для сравнения, за аналогичный период украинцы продали банкам 2,332 миллиарда долларов наличной и безналичной валюты.

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Украинцы приобрели рекордное количество валюты в ноябре

Нацбанк отмечает, что чистый объем иностранной валюты, которую приобрели физические лица за последний месяц осени, составил 365 миллионов долларов. Этот показатель вырос более чем в 5,5 раза по сравнению с октябрем. Тогда эта цифра равнялась 66 миллионам долларов. В сентябре и августе текущего года чистая покупка иностранной валюты составила 6 миллионов и 245 миллионов долларов соответственно.

С начала 2021 года жители Украины продали иностранную валюту на сумму 23,451 миллиарда долларов. В то время как приобретено валюты было на 22,103 миллиарда долларов. Чистая продажа составила 1,348 миллиарда долларов.

Украинцы приобрели рекордное количество валюты в ноябре / Фото Unsplash

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