В то же время Никки Хейли все больше поддерживают представители американского мира финансов. Несколько миллиардеров с Уолл-Cтрит даже решили организовать сбор средств президентской кампании главной конкурентки Дональда Трампа среди республиканцев.
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Миллиардеры поддерживают конкурентку Трампа на выборах в США
Мероприятие планируют провести 30 января в Нью-Йорке. Организаторами будут миллиардеры Стэнли Дракенмиллер, Генри Кравис, Кен Лангоун и Клифф Ассенс. Стоимость билета стартует от 33 тысяч долларов. Ведущими вечера будут экономист Гленн Габбард и сенатор-республиканец Пэт Туми.
Один из доноров, на условиях анонимности сообщил, что после мероприятия в Нью-Йорке Никки Хейли имеет целью посетить Майами и Палм-Бич в штате Флорида. Кроме того, в первые две недели февраля политик планирует провести встречи с состоятельными донорами в Калифорнии и Техасе.
Также напомним, что во второй половине января политик публично выразила сомнения в умственной пригодности Дональда Трампа. Все из-за того, что бывший президент США спутал ее с демократкой Нэнси Пелоси, которая в прошлом была спикером Палаты представителей Конгресса США.
Стоит заметить, что по итогам четвертого квартала кампания сообщила о самом большом сборе средств, получив 24 миллиона долларов. В последние недели команда конкурентки Трампа начала тратить больше средств, заказав рекламы на миллионы долларов.