Водночас Ніккі Гейлі все більше підтримують представники американського світу фінансів. Кілька мільярдерів з Волл-стріт навіть вирішили організувати збір коштів президентської кампанії головної конкурентки Дональда Трампа серед республіканців.
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Мільярдери підтримують конкурентку Трампа на виборах у США
Захід планують провести 30 січня у Нью-Йорку. Організаторами будуть мільярдери Стенлі Дракенміллер, Генрі Кравіс, Кен Лангоун і Кліфф Ассенс. Вартість квитка стартує від 33 тисяч доларів. Ведучими вечора будуть економіст Гленн Габбард та сенатор-республіканець Пет Тумі.
Один з донорів, на умовах анонімності повідомив, що після заходу в Нью-Йорку Ніккі Гейлі має на меті відвідати Маямі та Палм-Біч у штаті Флорида. Крім того, у перші два тижні лютого політикиня планує провести зустрічі із заможними донорами в Каліфорнії й Техасі.
Також нагадаємо, що у другій половині січня політикиня публічно висловила сумніви у розумовій придатності Дональда Трампа. Усе через те, що колишній президент США сплутав її з демократкою Ненсі Пелосі, яка у минулому була спікеркою Палати представників Конгресу США.
Варто зауважити, що за підсумками четвертого кварталу кампанія повідомила про найбільший збір коштів, отримавши 24 мільйони доларів. В останні тижні команда конкурентки Трампа почала витрачати більше коштів, замовивши реклами на мільйони доларів.