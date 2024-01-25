Водночас Ніккі Гейлі все більше підтримують представники американського світу фінансів. Кілька мільярдерів з Волл-стріт навіть вирішили організувати збір коштів президентської кампанії головної конкурентки Дональда Трампа серед республіканців.

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Мільярдери підтримують конкурентку Трампа на виборах у США

Захід планують провести 30 січня у Нью-Йорку. Організаторами будуть мільярдери Стенлі Дракенміллер, Генрі Кравіс, Кен Лангоун і Кліфф Ассенс. Вартість квитка стартує від 33 тисяч доларів. Ведучими вечора будуть економіст Гленн Габбард та сенатор-республіканець Пет Тумі.

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Один з донорів, на умовах анонімності повідомив, що після заходу в Нью-Йорку Ніккі Гейлі має на меті відвідати Маямі та Палм-Біч у штаті Флорида. Крім того, у перші два тижні лютого політикиня планує провести зустрічі із заможними донорами в Каліфорнії й Техасі.

Також нагадаємо, що у другій половині січня політикиня публічно висловила сумніви у розумовій придатності Дональда Трампа. Усе через те, що колишній президент США сплутав її з демократкою Ненсі Пелосі, яка у минулому була спікеркою Палати представників Конгресу США.

Варто зауважити, що за підсумками четвертого кварталу кампанія повідомила про найбільший збір коштів, отримавши 24 мільйони доларів. В останні тижні команда конкурентки Трампа почала витрачати більше коштів, замовивши реклами на мільйони доларів.

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