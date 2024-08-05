Японский фондовый индекс Nikkei теряет 10% из-за безработицы в США
5 августа 2024, 11:18Читати новину українською
Источник:Nikkei Asia
Японский фондовый индекс компании Nikkei потерял 10%. Так произошло из-за роста уровня безработицы в США.
Nikkei теряет акции
Японский фондовый индекс Nikkei включает акции 225 крупнейших компаний страны, в частности:
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- Honda;
- Mazda;
- Mitsubishi;
- Nissan;
- Panasonic;
- Nintendo.
Nikkei теряет 10% из-за роста безработицы в США. Ввиду американской статистики, падают и другие ключевые фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона:
- индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite;
- гонконгский Hang Seng Index;
- южнокорейский KOSPI;
- австралийский S&P/ASX 200.