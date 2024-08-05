Японский фондовый индекс Nikkei теряет 10% из-за безработицы в США

Японский фондовый индекс компании Nikkei потерял 10%. Так произошло из-за роста уровня безработицы в США.

Nikkei теряет акции

Японский фондовый индекс Nikkei включает акции 225 крупнейших компаний страны, в частности:

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Honda;

Mazda;

Mitsubishi;

Nissan;

Panasonic;

Nintendo.

Nikkei теряет 10% из-за роста безработицы в США. Ввиду американской статистики, падают и другие ключевые фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона:

индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite;

гонконгский Hang Seng Index;

южнокорейский KOSPI;

австралийский S&P/ASX 200.

Индекс Nikkei Stock Average, состоящий из 225 компаний, снизился на 2 216,63 пункта, или на 5,81%, с уровня 35 909,70 пунктов в четверг, что является самым низким показателем с 26 января. Это самое большое падение за последние 40 лет для компании.