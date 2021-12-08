В результате, пакет акций Nestle у L'Oreal уменьшится до 20,1% с 23,3% . Швейцарская корпорация идет на подобный шаг впервые с 2014 года.

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Nestle продает акции L'Oreal на 10 миллиардов долларов

В общей сложности компания Nestle планирует продать 22,26 миллиона ценных бумаг L'Oreal обратно французской компании за 400 евро (450 долларов) за штуку. Таким образом, швейцарская компания имеет возможность капитализировать недавний рост стоимости активов косметической фирмы, пишет The Wall Street Journal. L'Oreal выкупит активы за наличные и в долг, а затем аннулирует их. В результате этого соглашения доля семьи Франсуазы Бетанкур-Майер вырастет до 34,7% с 33,3%.

Связанная тема Текущая стоимость акций L'Oreal на момент написания составляет от 470 долларов каждая. Рыночная капитализация компании составляет 262,8 миллиарда долларов, сообщает Yahoo!Finance .

Nestlé на протяжении многих лет сталкивалась с давлением со стороны аналитиков и инвесторов с требованием продать принадлежащие компании акции L'Oréal. Этот пакет ценных бумаг также являлся предметом тщательных проверок в течение длительного периода. Швейцарская корпорация сохраняла как финансовый, так и стратегический интерес даже когда хедж-фонд Third Point, основанный Дэниелом С. Лобом, призвал продать эти активы в середине 2017 года. С тех пор акции L'Oreal выросли более чем вдвое.