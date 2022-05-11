Несмотря на выплату по долларовым облигациям: в России все еще сохраняется высокая вероятность дефолта

Хотя России пока удалось не допустить исторического дефолта с начала введения санкций в отношении валютных резервов государства-агрессора. Однако многие аналитики считают, что Россия попросту отложила неизбежное.

На прошлой неделе официальная Москва произвела выплату владельцам двух долларовых суверенных облигаций со сроками погашения в 2022 и 2042 годах на 650 миллионов долларов в конце 30-дневного льготного периода 4 мая.

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Угроза дефолта для России все еще очень реальна

Министерство финансов России попыталось провести выплаты в рублях 4 апреля, когда Минфин США заблокировал попытку россиян заплатить по облигациям с использованием долларового резерва, хранящегося в американском банке.

Существенная часть огромных валютных резервов российского центробанка, хранящихся в зарубежных банках, была заморожена из-за международных санкций, введенных после полномасштабного военного вторжения России в Украину.

Основные рейтинговые агентства заявили, что это могло бы быть первым дефолтом России по внешнему долгу с 1917 года, если бы государство-агрессор не выполнило свои валютные обязательства до конца льготного периода. Россия смогла найти источник средств, не подпадающих под санкции, разрешив произвести выплату по двум суверенным облигациям.

Успешная выплата платежей привела к росту российских суверенных облигаций в твердой валюте, но стоимость российских государственных облигаций остаются значительно ниже уровня, который наблюдался до вторжения России в Украину 24 февраля.

Позиции экспертов

На прошлой неделе эксперты MSCI Research сообщили, что, несмотря на рост, "вероятность дефолта, предусматривающего рынок кредитно-дефолтного свопа, все еще была чрезвычайно высока за одно- и пятилетние горизонты".

По состоянию на 3 мая вероятность дефолта составлялаза один год по сравнению с более чем25 апреля. За аналогичный период 5-летняя вероятность дефолта упала с

Несмотря на то, что Россия воспользовалась освобождением от санкций США, что позволяет производить выплаты по облигациям по российскому суверенному долгу из источников, уполномоченных казначейством, в каждом конкретном случае. В то же время, в MSCI допустили, если эта опция не будет продлена, то это может привести к дефолту, когда 27 мая Россия должна произвести выплаты по нескольким российским облигациям.

Эксперт BlueBay Тимоти Эш заявил, что выплата 650 миллионов долларов по суверенным облигациям на прошлой неделе свидетельствует о том, что российский Минфин не хочет допустить дефолт и отдает себе отчет, что последствия будут "чрезвычайно разрушительными и ощутимыми надолго".

Эш добавил, что сейчас ключевой вопрос – продолжит ли Управление контроля за иностранными активами США после 25 мая лицензию на обслуживание внешнего долга. Эксперт добавил, что сейчас важен вопрос – для чего американскому ведомству продлевать лицензию, если это будет выгодно России. Кроме того, он предположил, что больше стоит обратить внимание на то, сможет ли Россия найти способ избежать дефолта, если этого не произойдет.