Минулого тижня офіційна Москва зробила виплату власникам двох доларових суверенних облігацій з термінами погашення у 2022 та 2042 роках на 650 мільйонів доларів наприкінці 30-денного пільгового періоду 4 травня.

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Загроза дефолту для Росії все ще дуже реальна

Міністерство фінансів Росії спробувало провести виплати у рублях 4 квітня, коли Мінфін США заблокував спробу росіян заплати за облігаціями з використанням доларового резерву, який зберігається в американському банку.

Суттєва частина величезних валютних резервів російського центробанку, які зберігаються в закордонних банках, була заморожена через міжнародні санкції, введені після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

Основні рейтингові агентства заявили, що це міг би бути першим дефолтом Росії за зовнішнім боргом з 1917 року, якби держава-агресорка не виконала свої валютні зобов’язання до кінця пільгового періоду. Росія змогла знайти джерело коштів, які не підпадають під санкції, дозволивши провести виплату за двома суверенними облігаціями.

Успішна виплата платежів призвела до зростання російських суверенних облігацій у твердій валюті, але вартість російських державних облігацій залишаються значно нижчою від того рівня, який спостерігався до вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Позиції експертів

Минулого тижня експерти MSCI Research повідомили, що, попри зростання, "ймовірність дефолту, що передбачає ринок кредитно дефолтного свопу, все ще була надзвичайно високою за одно- та п’ятирічні горизонти".

Цікаво! Станом на 3 травня ймовірність дефолту складала 67% за один рік, у порівнянні з понад 95% 25 квітня. За аналогічний період, 5-річна ймовірність дефолту впала з 99% до 88%.

Попри те, що Росія скористалася звільненням від санкцій США, що дозволяє здійснювати виплати за облігаціями за російським суверенним боргом з джерел, уповноважених казначейством, у кожному конкретному випадку. Водночас у MSCI припустили, якщо ця опція не буде продовжена, то це може призвести до дефолту, коли 27 травня Росія має зробити виплати за кількома російськими облігаціями.

Експерт BlueBay Тімоті Еш заявив, що виплата 650 мільйонів доларів за суверенними облігаціями минулого тижня свідчить про те, що російський Мінфін не хоче допустити дефолт та усвідомлює, що наслідки будуть "надзвичайно руйнівними і відчутними надовго".

Еш додав, що наразі ключове питання – чи продовжить Управління контролю за іноземними активами США після 25 травня ліценцію для обслуговування зовнішнього боргу. Експерт додав, що зараз важливе питання – для чого американському відомству продовжувати ліценцію, якщо це буде вигідно для Росії. Крім того, він припустив, що більше варто звернути увагу на те, чи зможе Росія знайти спосіб уникнути дефолту, якщо цього не станеться.