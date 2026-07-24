В пятницу, 24 июля, совет директоров Центрального банка России принял решение снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов, то есть до 14% годовых. Там считают, что летний рост инфляционных ожиданий – в основном следствие "разовых факторов".

Что стоит за решением о ставке

В июне–июле на динамику цен в России больше всего влияли колебания цен на топливо и плодоовощную продукцию. Таким образом, согласно прогнозу регулятора, годовая инфляция в 2026 году составит 6 – 7%.

В то же время дальнейшие решения относительно процентной ставки также будут зависеть от оценки рисков, связанных с внутренними и внешними экономическими условиями. Сейчас базовый сценарий предполагает, что ее средний уровень:

в 2026 году составит 14,5 – 14,6 % годовых;

составит 14,5 – 14,6 % годовых; а в 2027 году снизится до 10,5 – 12,5% годовых.

К слову, финансовый аналитик Андрей Шевчишин высказал предположение, что Владимир Путин "продавил" главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. По мнению эксперта, снижение ставки на фоне ускорения инфляции может свидетельствовать о переходе к ручному управлению процессом ее сдерживания. "Фиксация цен, которая перерастает в дефицит. И, конечно же, эмиссионное финансирование", — добавил он.

Напомним, ранее российский диктатор обещал, что смягчение денежно-кредитной политики станет "естественным процессом", исходя из макроэкономических показателей и стабильности. При этом укрепление рубля уже якобы не несет прежних рисков для экономики.



Как менялась базовая ставка в России / Скриншот с сайта ЦБ

Накануне регулятор страны-агрессора также ограничился минимальным снижением ключевой ставки, хотя рынок ожидал более решительных мер. В то же время именно опасения, что Центробанк может приостановить дальнейшее смягчение монетарной политики или даже вновь повысить ставку, в частности из-за резкого подорожания топлива, стали одним из главных факторов падения российского фондового рынка.