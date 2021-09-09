Основательница и руководительница инвестиционной компании ARK Invest с активами на 60 миллиардов долларов Кэти Вуд является давней поклонницей криптовалюта, включая биткоин. Она убеждена, что биткоин – это будущее глобальной валютной системы.
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Кэти Вуд делает ставку на биткоин
Американская инвестор посоветовала финансовому менеджеру Джону Полсону, капитал которого Forbes оценивает в 4 миллиарда долларов, прочитать несколько книг о биткоине этой осенью, поскольку самая известная криптовалюта в мире никуда не исчезнет. Вуд добавила, что одна из величайших побед Полсона в карьере – это предсказание ипотечного кризиса в 2008 году, но инвесторы, которые делали ставку на золото не могут понять цифровую концепцию, связанную с золотом.
Инвестор Кэти Вуд делает ставку на биткоин / Фото Unsplash
Кэти Вуд считает, что Полсон и другие инвесторы, которые разделяют его позицию – не замечают несколько важных моментов относительно биткоина:
- Цифровая монета – это гораздо больше, чем просто хранилище для сбережений или цифровое золото;
- Биткоин – новая глобальной денежная система. Это упорядоченная монетарная политика, которая является полностью децентрализованной;
- Эта система не зависит от капризов политиков.
Инвестор, состояние которой Fobes оценивает в 400 миллионов долларов, надеется, что Полсон изменит свое мнение относительно биткоина, как и многие титаны из сферы финансов. В частности, миллиардер Рэй Далио и инвестор-меценат Стэнли Друкенмиллер.