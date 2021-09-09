Засновниця та очільниця інвестиційної компанії ARK Invest з активами на 60 мільярдів доларів Кеті Вуд є давньою прихильницею криптовалют, зокрема й біткойна. Вона переконана, що біткойн – це майбутнє глобальної валютної системи.

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Кеті Вуд робить ставку на біткойн

Американська інвесторка порадила фінансовому менеджеру Джону Полсону, капітал якого Forbes оцінює у 4 мільярди доларів, прочитати кілька книг про біткойн цієї осені, оскільки найвідоміша криптовалюта у світі нікуди не зникне. Вуд додала, що однією з найбільших перемог Полсона у кар'єрі – це передбачення іпотечної кризи у 2008 році, але інвестори, які робили ставку на золото не можуть зрозуміти цифрову концепцію, пов'язану з золотом.

Варто зауважити, що Вуд та Полсон по-різному працюють з активами. Зокрема, останній прославився тим, що зумів заробити 20 мільярдів доларів для себе та інших трейдерів у 2008 році, вчасно звернувши увагу на бульбашку на ринку нерухомості. Щось схоже мільярдер передбачає й для біткойна. Натомість Кеті Вуд належить до категорії інвесторів-биків на ринку віртуальних валют.

Інвесторка Кеті Вуд робить ставку на біткойн / Фото Unsplash

Кеті Вуд вважає, що Полсон та інші інвестори, які поділяють його позицію, – не помічають кілька важливих моментів щодо біткойна:

Ця цифрова монета – це набагато більше, ніж просто сховище для збережень чи цифрове золото;

Біткойн – нова глобальною грошова система. Це впорядкована монетарна політика, яка є повністю децентралізованою;

Ця система не залежить від примх політиків.

Інвесторка, статки якої Fobes оцінює у 400 мільйонів доларів, сподівається, що Полсон змінить свою думку щодо біткойна, як і багато титанів зі сфери фінансів. Зокрема, мільярдер Рей Даліо та інвестор-меценат Стенлі Друкенміллер.