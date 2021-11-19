Соответствующий прогноз был представлен в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
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За последние 18 месяцев стоимость перевозки одного контейнера резко возросла – примерно в семь раз. Все из-за нарушенных цепей поставок вследствие пандемии коронавируса.
Анализ ЮНКТАД показывает, что текущий рост ставок на контейнерные грузовые перевозки может повысить уровень мировых импортных цен на 11% и уровень потребительских цен на 1,5% к 2023 году,
говорится в отчете ООН.
В частности, цены вырастут:
- в США – на 1,2%;
- в Китае – на 1,4%;
- в меньших странах, больше зависящих от импорта, потребительские цены вырастут на 7,5%.
Больше всего вырастут цены на продукты, электронику, мебель и одежду – как минимум на 10% во всем мире.
Что известно о логистическом кризисе в мире
- Во всем мире перезагружены порты. В конце октября 600 судов с контейнерами застряли в очередях на выгрузку. Это вдвое больше, чем в начале года.
- Из-за того, что контейнеры очень долго не возвращаются из-за "пробок" в портах, возникла другая проблема – дефицит контейнеров. В Китае их не хватает, чтобы отправлять новые заказы.
- К тому же заказов только становится больше, ведь розничные торговцы, понимая, что в мире логистический кризис, заказывают большие объемы. Но это только усугубляет кризис.
- Поэтому многие компании уже заявили о дефиците товаров в своих магазинах по меньшей мере в течение следующего года и росте цен. В частности, такое заявление сделали в IKEA.