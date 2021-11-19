Соответствующий прогноз был представлен в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

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За последние 18 месяцев стоимость перевозки одного контейнера резко возросла – примерно в семь раз. Все из-за нарушенных цепей поставок вследствие пандемии коронавируса.

Анализ ЮНКТАД показывает, что текущий рост ставок на контейнерные грузовые перевозки может повысить уровень мировых импортных цен на 11% и уровень потребительских цен на 1,5% к 2023 году,

говорится в отчете ООН.

В частности, цены вырастут:

в США – на 1,2%;

в Китае – на 1,4%;

в меньших странах, больше зависящих от импорта, потребительские цены вырастут на 7,5%.

Больше всего вырастут цены на продукты, электронику, мебель и одежду – как минимум на 10% во всем мире.

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