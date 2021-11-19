Відповідний прогноз представили у звіті Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД).
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За останні 18 місяців вартість перевезення одного контейнера різко зросла – приблизно у сім разів. Все через порушені ланцюги поставок внаслідок пандемії коронавірусу.
Аналіз ЮНКТАД показує, що поточний ріст ставок на контейнерні вантажні перевезення може підвищити рівень світових імпортних цін на 11% і рівень споживчих цін на 1,5% до 2023 року,
– йдеться у звіті ООН.
Зокрема, ціни зростуть:
- у США на 1,2%;
- в Китаї – на 1,4%.
- у менших країнах, які більше залежать від імпорту, споживчі ціни зростуть на 7,5%.
Найбільше зростуть ціни на продукти, електроніку, меблі та одяг – щонайменше на 10% у всьому світі.
Що відомо про логістичну кризу у світі
- У всьому світі перезавантажені порти. Наприкінці жовтня 600 суден із контейнерами застрягли у чергах на вивантаження. Це вдвічі більше, ніж на початку року.
- Через те, що контейнери дуже довго не повертаються через "затори" у портах, виникла інша проблема – дефіцит контейнерів. У Китаї їх не вистачає, щоб відправляти нові замовлення.
- До того ж замовлень лише більшає, адже роздрібні торговці, розуміючи, що у світі логістична криза, замовляють більші обсяги. Але це лише поглиблює кризу.
- Через це багато компаній вже заявили про дефіцит товарів у своїх магазинах щонайменше протягом наступного року та ріст цін. Зокрема таку заяву зробили в IKEA.