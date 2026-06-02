Мировые запасы нефти достигнут критического уровня: что ждет рынки летом
На рынке нефти продолжается кризис. Он обостряется из-за событий на Ближнем Востоке. Ведь в результате этого конфликта перекрыт Ормузский пролив.
Что ждет рынок нефти?
В течение лета мировые запасы нефти могут достичь критического или даже исторически низкого уровня, сообщает Reuters.
Такая ситуация, в частности, является следствием того, что летом ожидается значительный спрос. При этом, предложение на рынке остается ограниченным.
Запасы нефти стремительно сокращаются. Если нынешние темпы будут сохраняться, то ситуация дойдет до критических последствий.
Мы наблюдаем, как падение цен на акции продолжается и летом, и существует возможность или вероятность того, что мы достигнем критических уровней или исторически низких уровней непосредственно перед пиковым летним спросом,
– отмечает руководитель отдела нефтяной промышленности и рынков Международного энергетического агентства Торил Босони.
Заметим, Ормузский пролив остается закрытым. Он заблокирован силами Ирана. В свою очередь США ограничивают именно иранские порты.
Ранее через Ормузский пролив проходила примерно пятая часть мировых нефти и СПГ. Сейчас же этим путем почти полностью ограничено судоходство. Как говорят аналитики, даже при открытии Ормузского пролива, в ближайшее время ситуация не улучшится. Ведь этот путь остается заминированным.
Какова сейчас ситуация на Ближнем Востоке?
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. США и Иран были на пути к заключению мирного соглашения. Планировалось, что перемирие продлится 60 дней. За это время переговорщики должны были бы согласовать ряд важных вопросов. В частности, что будет с ядерной программой Ирана.
Однако впоследствии ситуация стала более напряженной. Иран и США осуществили взаимные атаки. Сейчас, как известно, им не удалось договориться. Иран даже объявлял о выходе из мирных переговоров. Напомним, они осуществляются не напрямую. Посредниками в этих переговорах выступают другие страны, в частности, Пакистан.