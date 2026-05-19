Нефтяные запасы США стремительно снижаются: какие они сейчас

Еще на прошлой неделе из Стратегического нефтяного резерва США было выгружено 9,9 миллиона баррелей нефти. Это рекордный показатель, если опираться на данные Министерства энергетики.

Какова ситуация с запасами нефти в США?

Как показывает статистика, общий объем экстренных запасов правительства США – ориентировочно 374 миллионов баррелей, сообщает Reuters.

Для понимания, это самый низкий показатель с июля 2024 года. Известно, что администрация Трампа планирует высвободить 172 миллиона баррелей из резерва. Это будет происходить в рамках глобального соглашения по успокоению нефтяных рынков.

В апреле Министерство энергетики предложило около 92,5 миллиона баррелей сладкой и кислой сырой нефти из четырех различных хранилищ вдоль побережья Техаса и Луизианы. На прошлой неделе было предоставлено около 53,33 миллиона баррелей, что является наибольшим показателем этого года,

– говорится в сообщении.

Сейчас ситуация в нефтяном секторе чрезвычайно сложная. В частности, стоимость нефти стремительно полетела вверх. Как показывают данные издания Trading Economics, цены на марки Brent и WTI сейчас:

Нефть марки Brent сегодня имеет цену – 110,47 доллара за баррель.

Американская нефть WTI – 103,43 доллара за баррель

Стоимость нефти продолжает расти. Этому способствует то, что Ормузский пролив остается закрытым. А это чрезвычайно важный путь для транспортировки энергоносителей. Именно по нему проходила пятая часть мировых нефти и газа.

Какова сейчас ситуация с запасами нефти?

Председатель Международного энергетического агентства Фатих Бирол продолжает настаивать на усложнении ситуации. В частности, он указывает, что коммерческих запасов нефти хватит ненадолго: "на несколько недель, но мы должны помнить о том, что они быстро сокращаются", сообщает Reuters.

Обратите внимание! Мировые запасы нефти рекордно падали в марте и апреле. В целом они упали на 246 миллионов баррелей, свидетельствуют данные МЭА.

