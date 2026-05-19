Нефтяные запасы США стремительно снижаются: какие они сейчас
Еще на прошлой неделе из Стратегического нефтяного резерва США было выгружено 9,9 миллиона баррелей нефти. Это рекордный показатель, если опираться на данные Министерства энергетики.
Какова ситуация с запасами нефти в США?
Как показывает статистика, общий объем экстренных запасов правительства США – ориентировочно 374 миллионов баррелей, сообщает Reuters.
Для понимания, это самый низкий показатель с июля 2024 года. Известно, что администрация Трампа планирует высвободить 172 миллиона баррелей из резерва. Это будет происходить в рамках глобального соглашения по успокоению нефтяных рынков.
В апреле Министерство энергетики предложило около 92,5 миллиона баррелей сладкой и кислой сырой нефти из четырех различных хранилищ вдоль побережья Техаса и Луизианы. На прошлой неделе было предоставлено около 53,33 миллиона баррелей, что является наибольшим показателем этого года,
– говорится в сообщении.
Сейчас ситуация в нефтяном секторе чрезвычайно сложная. В частности, стоимость нефти стремительно полетела вверх. Как показывают данные издания Trading Economics, цены на марки Brent и WTI сейчас:
- Нефть марки Brent сегодня имеет цену – 110,47 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI – 103,43 доллара за баррель
Стоимость нефти продолжает расти. Этому способствует то, что Ормузский пролив остается закрытым. А это чрезвычайно важный путь для транспортировки энергоносителей. Именно по нему проходила пятая часть мировых нефти и газа.
Какова сейчас ситуация с запасами нефти?
Председатель Международного энергетического агентства Фатих Бирол продолжает настаивать на усложнении ситуации. В частности, он указывает, что коммерческих запасов нефти хватит ненадолго: "на несколько недель, но мы должны помнить о том, что они быстро сокращаются", сообщает Reuters.
Обратите внимание! Мировые запасы нефти рекордно падали в марте и апреле. В целом они упали на 246 миллионов баррелей, свидетельствуют данные МЭА.
Что происходит на Ближнем Востоке?
Улучшение в нефтяной отрасли не наступит пока продолжается война на Ближнем Востоке. А пока этот конфликт только обостряется. В частности, Трамп планирует рассмотреть возможность новых ударов по Ирану. Более того, американский президент уже обратился к Тегерану с новыми угрозами.
Иран не готов отступать. Рынок надеялся, что ситуация на Ближнем Востоке изменится после встречи Трампа и Си на прошлой неделе. Однако пока сдвигов нет.