Опережает США, Россию и Саудовскую Аравию: какая страна имеет самые большие запасы нефти

Нефть – это один из важнейших ресурсов, который влияет на геополитические и экономические процессы в мире. В то же время есть страны, которые имеют значительные запасы черного золота.

Какие страны самые богатые на нефть

Стоит учитывать, что страны, которые добывают больше всего нефти в мире не всегда могут похвастаться самыми большими запасами сырья на своих террариях. Одно – это обнаружить значительные запасы нефти, а совсем другое – развить и наладить процесс добычи и переработки сырья, пишет 24 Канал со ссылкой на OilPrice.

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Лидером по объемам запасов нефти в мире является Венесуэла, которая является одной из самых проблемных стран в мире. На сегодня нефтяные резервы страны оцениваются в более 300 миллиардов баррелей нефти. Однако санкции США, системные экономические кризисы, коррупция мешают стране на полную использовать этот ресурс.

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В первую пятерку также входят такие страны:

Саудовская Аравия – 267 миллиардов баррелей нефти;

Иран – 208,6 миллиарда долларов;

Канада – 171 миллиард баррелей нефти 171 миллиард баррелей нефти;

Ирак – 145 миллиардов долларов.

К теме! Ожидается, что к 2030 году Канада будет способна добывать больше нефти. Благодаря этому страна сможет играть более важную роль на рынке. Страна уже сегодня в пятерке лидеров по объемам добычи сырья.

Среди лидеров по запасам нефти также Объединенные Арабские Эмираты (111 миллиардов баррелей нефти), Кувейт (101,5 миллиарда баррелей нефти), Ливия (48,3 миллиарда баррелей нефти).

В США запасы нефти и конденсата оценили примерно в 74 миллиарда баррелей нефти. По другим оценкам, резервы сырой нефти, принадлежащих американцам, составляют чуть менее 36 миллиардов баррелей нефти.