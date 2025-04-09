Россия –это проблема: почему в Сербии паникуют из-за санкций США
- Санкции США повлияли на сербскую нефтяную компанию NIS, связанную с Россией, создав трудности в закупке нефти и поисках клиентами альтернативных поставщиков.
- Компания NIS, подконтрольная "Газпрому" и "Газпром нефти", поставляет около 80% топлива в Сербии и управляет единственным нефтеперерабатывающим заводом в стране.
Санкции США влияют на работу нефтяной компании в Сербии, которая связана с Россией. Для понимания, это один из главных нефтяных активов Кремля в Европе.
В Сербии серьезные проблемы из-за России и США
Сербская нефтяная компания NIS сталкивается с трудностями по покупке нефти у трейдеров за рубежом. В то же время бывшие клиенты компании в стране ищут альтернативных поставщиков. Все из-за того, что санкции США повлияли на деятельность компании, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Контрольным пакетом акций компании NIS владеет российская компаниями "Газпром" и "Газпром нефть". Это является одним из последних нефтяных активов России в Европе. По данным трейдеров, компания NIS поставляет примерно 80% бензина и дизельного топлива в Сербии.
Важно! В Сербии работает единственный нефтеперерабатывающий завод мощностью 4,8 миллиона тонн в год, который покрывает большую часть энергетических потребностей балканской страны. Этот завод находится под управлением NIS.
Последние трудности компании демонстрируют, что может произойти, если санкции США вступят в силу. Напомним, что в конце апреля 2025 года президент Сербии Александар Вучич сообщил, что Вашингтон согласился отсрочить введение санкций против NIS на 30 дней. Вучич также предупредил, что Сербия может потерять доступ к импорту нефти в случае введения санкций США.
Напомним, что в России начинают паниковать из-за обвала цен на нефть. В российском центробанке заявили, что анализируют ситуацию и предупредили о возможности падения спроса на их нефть на фоне тарифных войн.