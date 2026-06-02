Экспорт нефти из этой страны рекордно растет из-за кризиса на Ближнем Востоке
Экспорт нефти из США рекордно растет. Этому способствует ситуация на Ближнем Востоке. Ведь из-за этого конфликта, был перекрыт важнейший путь для транспортировки нефти - Ормузский пролив.
Как изменился уровень экспорта нефти из США?
В мае экспорт нефти из США достиг рекордных 5,6 миллиона баррелей в день, сообщает Reuters.
Читайте также Цены на нефть летят вверх на фоне атак Ирана и США
Такому увеличению способствует то, что из-за конфликта на Ближнем Востоке, в альтернативной нефти нуждались азиатские и европейские НПЗ. Именно эти страны частично заменили ближневосточное сырье на американское.
Заметим, в апреле экспорт нефти из США был меньше. Он составлял – 5,2 миллиона баррелей в сутки. Увеличение объемов экспорта в мае объясняется также ценой американской сырой нефти West Texas Intermediate.
Цены на базовую американскую нефть West Texas Intermediate торговались со значительной скидкой к Brent, мирового эталона. Физические марки американской сырой нефти обычно оцениваются как дифференциал к WTI, а большая скидка к Brent делает иностранным покупателям экономически выгодной покупку американской нефти и ее отправку по всему миру,
– указывает издание.
Как показывает статистика, в апреле скидка составляла примерно 8,86 доллара за баррель. Именно в это время заключалось большинство сделок.
В мае экспорт из США распределился так:
- больше всего получала Азия – примерно 2,45 миллиона баррелей нефти в сутки;
- Европа – 2,4 миллиона баррелей в сутки
Мы считаем, что азиатские покупки были обусловлены преимущественно необходимостью, тогда как европейские покупки были обусловлены преимущественно благоприятной экономической ситуацией с судоходством и более низкими трансатлантическими фрахтовыми ставками,
– сказал старший аналитик рынка нефти в Vortexa Рохит Ратод.
Могут ли открыть Ормузский пролив в ближайшее время?
Именно через Ормузский пролив раньше проходила пятая часть мировых поставок нефти и газа. Сейчас же этот путь заблокирован.
Иран и США рассматривают возможность заключения перемирия. Из-за этого, вероятно, экспорт американской нефти в июне может уменьшиться. Ведь в результате заключения соглашения, Ормуз планируют открыть. Нужно понимать, что быстро судоходство этим путем не восстановится. В частности потому, что пролив был заминирован.