Экспорт нефти из этой страны рекордно растет из-за кризиса на Ближнем Востоке

Экспорт нефти из США рекордно растет. Этому способствует ситуация на Ближнем Востоке. Ведь из-за этого конфликта, был перекрыт важнейший путь для транспортировки нефти - Ормузский пролив.

Как изменился уровень экспорта нефти из США?

В мае экспорт нефти из США достиг рекордных 5,6 миллиона баррелей в день, сообщает Reuters.

Такому увеличению способствует то, что из-за конфликта на Ближнем Востоке, в альтернативной нефти нуждались азиатские и европейские НПЗ. Именно эти страны частично заменили ближневосточное сырье на американское.

Заметим, в апреле экспорт нефти из США был меньше. Он составлял – 5,2 миллиона баррелей в сутки. Увеличение объемов экспорта в мае объясняется также ценой американской сырой нефти West Texas Intermediate.

Цены на базовую американскую нефть West Texas Intermediate торговались со значительной скидкой к Brent, мирового эталона. Физические марки американской сырой нефти обычно оцениваются как дифференциал к WTI, а большая скидка к Brent делает иностранным покупателям экономически выгодной покупку американской нефти и ее отправку по всему миру,

– указывает издание.

Как показывает статистика, в апреле скидка составляла примерно 8,86 доллара за баррель. Именно в это время заключалось большинство сделок.

В мае экспорт из США распределился так:

больше всего получала Азия – примерно 2,45 миллиона баррелей нефти в сутки;

Европа – 2,4 миллиона баррелей в сутки

Мы считаем, что азиатские покупки были обусловлены преимущественно необходимостью, тогда как европейские покупки были обусловлены преимущественно благоприятной экономической ситуацией с судоходством и более низкими трансатлантическими фрахтовыми ставками,

– сказал старший аналитик рынка нефти в Vortexa Рохит Ратод.

