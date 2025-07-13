Сколько нефти в одном барреле и какие их виды существуют

Баррель - это основная единица измерения объема нефти, используемая во всем мире. Хотя это слово может означать различные емкости, в нефтяной отрасли оно имеет строго установленный объем.

Какие существуют баррели?

Баррель – это традиционная единица объема, которая используется в самых разных сферах: от торговли пивом до измерения количества нефти. При этом объем барреля может сильно отличаться в зависимости от сферы применения и страны, пишет 24 Канал.

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Например, существуют американские и британские пивные баррели, сухие баррели и другие варианты, объем которых варьируется от 100 до 200 литров. Однако в нефтяной промышленности под "баррелем" понимают строго определенный объем.

Сколько нефти в одном барреле?

Американский нефтяной баррель (bbl) – это международный стандарт измерения объема сырой нефти. Один баррель нефти составляет ровно 42 галлона США, что эквивалентно примерно 159 литрам или 35 британским (имперским) галлонам.

Важно! Важно! Американский институт нефти уточняет, что стандартный нефтяной баррель – это объем нефти при температуре 60 градусов по Фаренгейту (15,6 градуса по Цельсию) и атмосферном давлении в 1 атмосферу.

Нефть в различных системах измерений: