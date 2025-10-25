Укр Рус
25 октября, 16:38
2

Гораздо больше чем кажется: сколько можно получить топлива из барреля нефти

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • С одного нефтяного барреля можно получить 25-30 литров дизеля, 85-102 литра бензина, 20-25 литров авиационного топлива, 1 литр моторного масла, и 5-7 литров мазута.
  • Также из барреля получают 9-11 литров нефтеперерабатывающего газа, 8-10 литров нефтяного кокса, и 4-5 литров сжиженного газа.

Обычно объемы нефти измеряют в баррелях. Это связано с тем, что так расчеты проводить удобнее. Речь идет именно об "американском нефтяном барреле".

Сколько топлива удастся получить из 1 нефтяного барреля?

1 баррель американской нефти – это примерно 158,988 литра. Для удобства расчетов, округлим до 160, пишет 24 Канал.

Какое количество готовой продукции удастся получить из 1 барреля нефти:

  • 25 – 30 литров дизеля;
  • 85 – 102 литра бензина (октановое число 95 – 92);
  • 20 – 25 литров авиационного топлива;
  • 1 литр – моторного масла;
  • 5 – 7 литров мазута.

Также из 1 барреля можно получить:

  • 9 – 11 литров нефтеперерабатывающего газа;
  • 8 – 10 литров нефтяного кокса;
  • 4 – 5 литров сжиженного газа.

Интересно! Понятие "американский нефтяной баррель" было введено еще в XX веке.

Что нужно знать о нефти сейчас?

  • На стоимость нефти влияет много факторов. В частности, вчера, как отмечает Reuters, она дешевела из-за введения санкций против ряда российских компаний. Напомним, что США утвердили ограничения против "Лукойла" и "Роснефти".

  • Благодаря этим санкциям, США стремятся заставить Москву прекратить огонь в Украине. Также эти ограничения будут способствовать сокращению импорта российской нефти Индией, отмечает Bloomberg.

  • Заметим, что стоимость нефти сейчас колеблется и под влиянием напряжения между Китаем и США. Лидеры этих стран должны встретиться в конце месяца, чтобы договориться о дальнейшем взаимодействии.