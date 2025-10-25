Гораздо больше чем кажется: сколько можно получить топлива из барреля нефти

Обычно объемы нефти измеряют в баррелях. Это связано с тем, что так расчеты проводить удобнее. Речь идет именно об "американском нефтяном барреле".

Сколько топлива удастся получить из 1 нефтяного барреля?

1 баррель американской нефти – это примерно 158,988 литра. Для удобства расчетов, округлим до 160, пишет 24 Канал.

Какое количество готовой продукции удастся получить из 1 барреля нефти:

25 – 30 литров дизеля;

85 – 102 литра бензина (октановое число 95 – 92);

20 – 25 литров авиационного топлива;

1 литр – моторного масла;

5 – 7 литров мазута.

Также из 1 барреля можно получить:

9 – 11 литров нефтеперерабатывающего газа;

8 – 10 литров нефтяного кокса;

4 – 5 литров сжиженного газа.

Интересно! Понятие "американский нефтяной баррель" было введено еще в XX веке.

Что нужно знать о нефти сейчас?