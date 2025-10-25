Укр Рус
Набагато більше ніж здається: скільки можна отримати палива з бареля нафти
25 жовтня, 16:38
2

Набагато більше ніж здається: скільки можна отримати палива з бареля нафти

Анастасія Зорик
Основні тези
  • З одного нафтового бареля можна отримати 25-30 літрів дизелю, 85-102 літри бензину, 20-25 літрів авіаційного пального, 1 літр моторної оливи, та 5-7 літрів мазуту.
  • Також з бареля отримують 9-11 літрів нафтопереробного газу, 8-10 літрів нафтового коксу, та 4-5 літрів скрапленого газу.

Зазвичай об'єми нафти вимірюють в барелях. Це пов'язано з тим, що так розрахунки проводити зручніше. Йдеться саме про "американський нафтовий барель".

Скільки палива вдасться отримати з 1 нафтового бареля?

1 барель американської нафти – це приблизно 158,988 літра. Для зручності розрахунків, округлимо до 160, пише 24 Канал.

Яку кількість готової продукції вдасться отримати з 1 бареля нафти:

  • 25 – 30 літрів дизелю;
  • 85 – 102 літри бензину (октанове число 95 – 92);
  • 20 – 25 літрів авіаційного пального;
  • 1 літр – моторної оливи;
  • 5 – 7 літрів мазуту.

Також з 1 бареля можна отримати:

  • 9 – 11 літрів нафтопереробного газу;
  • 8 – 10 літрів нафтового коксу;
  • 4 – 5 літрів скрапленого газу.

Цікаво! Поняття "американський нафтовий барель" було введено ще у XX столітті.

Що потрібно знати про нафту зараз?

  • На вартість нафти впливає багато факторів. Зокрема, вчора, як зазначає Reuters, вона дешевшала через введення санкцій проти низки російських компаній. Нагадаємо, що США утвердили обмеження проти "Лукойла" та "Роснєфті".

  • Завдяки цим санкціям, США прагнуть змусити Москву припинити вогонь в Україні. Також ці обмеження сприятимуть скороченню імпорту російської нафти Індією, зазначає Bloomberg.

  • Зауважимо, що вартість нафти зараз коливається і під впливом напруження між Китаєм та США. Лідери цих країн мають зустрітися в кінці місяця, аби домовитись про подальшу взаємодію. 