Набагато більше ніж здається: скільки можна отримати палива з бареля нафти
- З одного нафтового бареля можна отримати 25-30 літрів дизелю, 85-102 літри бензину, 20-25 літрів авіаційного пального, 1 літр моторної оливи, та 5-7 літрів мазуту.
- Також з бареля отримують 9-11 літрів нафтопереробного газу, 8-10 літрів нафтового коксу, та 4-5 літрів скрапленого газу.
Зазвичай об'єми нафти вимірюють в барелях. Це пов'язано з тим, що так розрахунки проводити зручніше. Йдеться саме про "американський нафтовий барель".
Скільки палива вдасться отримати з 1 нафтового бареля?
1 барель американської нафти – це приблизно 158,988 літра. Для зручності розрахунків, округлимо до 160, пише 24 Канал.
Яку кількість готової продукції вдасться отримати з 1 бареля нафти:
- 25 – 30 літрів дизелю;
- 85 – 102 літри бензину (октанове число 95 – 92);
- 20 – 25 літрів авіаційного пального;
- 1 літр – моторної оливи;
- 5 – 7 літрів мазуту.
Також з 1 бареля можна отримати:
- 9 – 11 літрів нафтопереробного газу;
- 8 – 10 літрів нафтового коксу;
- 4 – 5 літрів скрапленого газу.
Цікаво! Поняття "американський нафтовий барель" було введено ще у XX столітті.
Що потрібно знати про нафту зараз?
На вартість нафти впливає багато факторів. Зокрема, вчора, як зазначає Reuters, вона дешевшала через введення санкцій проти низки російських компаній. Нагадаємо, що США утвердили обмеження проти "Лукойла" та "Роснєфті".
Завдяки цим санкціям, США прагнуть змусити Москву припинити вогонь в Україні. Також ці обмеження сприятимуть скороченню імпорту російської нафти Індією, зазначає Bloomberg.
Зауважимо, що вартість нафти зараз коливається і під впливом напруження між Китаєм та США. Лідери цих країн мають зустрітися в кінці місяця, аби домовитись про подальшу взаємодію.