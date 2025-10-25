Набагато більше ніж здається: скільки можна отримати палива з бареля нафти

Зазвичай об'єми нафти вимірюють в барелях. Це пов'язано з тим, що так розрахунки проводити зручніше. Йдеться саме про "американський нафтовий барель".

Скільки палива вдасться отримати з 1 нафтового бареля?

1 барель американської нафти – це приблизно 158,988 літра. Для зручності розрахунків, округлимо до 160, пише 24 Канал.

Яку кількість готової продукції вдасться отримати з 1 бареля нафти:

25 – 30 літрів дизелю;

85 – 102 літри бензину (октанове число 95 – 92);

20 – 25 літрів авіаційного пального;

1 літр – моторної оливи;

5 – 7 літрів мазуту.

Також з 1 бареля можна отримати:

9 – 11 літрів нафтопереробного газу;

8 – 10 літрів нафтового коксу;

4 – 5 літрів скрапленого газу.

Цікаво! Поняття "американський нафтовий барель" було введено ще у XX столітті.

Що потрібно знати про нафту зараз?