Как самая большая нефтяная скважина в мире?
По данным Книги рекордов Гиннеса, самой глубокой нефтяной скважиной в мире является скважина Z-44 Chayvo, расположена на шельфе Сахалинского бассейна на востоке России, передает 24 Канал.
Читайте также Новые тарифы Трампа обвалили крипторынок: как упала стоимость биткойна
А общая ожидаемая добыча на шельфовых месторождениях проекта "Сахалин-1", где расположена эта скважина, составляет 2,3 миллиарда баррелей нефти.
По состоянию на 27 августа 2012 года Z-44 Chayvo достигла глубины более 12 тысяч метров. Для сравнения: это примерно в 15 раз превышает высоту самого высокого здания в мире – небоскреба Бурдж-Халифа.
Заметьте! Самой глубокой в мире буровой скважиной является Кольская сверхглубокая скважина, что в России. Ее глубина составляет также более 12 тысяч метров. Однако она не используется в нефтяной отрасли.
Интересно, что зимой этого года второй по глубине вертикальной скважиной в мире стала "Шендитаке 1", сообщает ecns.cn.
- Дело в том, что Китай пробурил свою первую сверхглубокую научно-разведывательную скважину глубиной почти 11 тысяч метров в бассейне Тарим Синьцзян-Уйгурского автономного района. А еще это самая глубокая вертикальная скважина в Азии.
- Интересно, что во время бурения скважина проникла в 12 различных литологических и давлений систем, включая кембрийские слои. Это своего рода "телескоп" для исследования глубоких недр Земли.
Какая скважина самая глубокая в Украине?
Расположена самая глубокая скважина Украины на Семиренковском месторождении, что в Полтавской области.
Глубина этой скважины составляет 6 750 метров, а пробурена она в 2016 году.
Благодаря этой скважине Украина смогла выйти на стабильные промышленные объемы добычи природного газа. Ее ориентировочный объем добычи составляет более 100 тысяч кубических метров в сутки.