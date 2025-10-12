Как самая большая нефтяная скважина в мире?

По данным Книги рекордов Гиннеса, самой глубокой нефтяной скважиной в мире является скважина Z-44 Chayvo, расположена на шельфе Сахалинского бассейна на востоке России, передает 24 Канал.

А общая ожидаемая добыча на шельфовых месторождениях проекта "Сахалин-1", где расположена эта скважина, составляет 2,3 миллиарда баррелей нефти.

По состоянию на 27 августа 2012 года Z-44 Chayvo достигла глубины более 12 тысяч метров. Для сравнения: это примерно в 15 раз превышает высоту самого высокого здания в мире – небоскреба Бурдж-Халифа.

Заметьте! Самой глубокой в мире буровой скважиной является Кольская сверхглубокая скважина, что в России. Ее глубина составляет также более 12 тысяч метров. Однако она не используется в нефтяной отрасли.

Интересно, что зимой этого года второй по глубине вертикальной скважиной в мире стала "Шендитаке 1", сообщает ecns.cn.

Дело в том, что Китай пробурил свою первую сверхглубокую научно-разведывательную скважину глубиной почти 11 тысяч метров в бассейне Тарим Синьцзян-Уйгурского автономного района. А еще это самая глубокая вертикальная скважина в Азии.

Интересно, что во время бурения скважина проникла в 12 различных литологических и давлений систем, включая кембрийские слои. Это своего рода "телескоп" для исследования глубоких недр Земли.

Какая скважина самая глубокая в Украине?