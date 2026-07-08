Атака на нефтеперерабатывающие заводы России: Украина нанесла атаки на десять важных предприятий противника

Силы обороны Украины уже остановили немало российских НПЗ. В частности, Украина провела атаку на крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны – Омский.

Что известно об украинских атаках на нефтеперерабатывающие заводы России

В то же время импорт вовсе не спасает Кремль, о чем сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

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Он, в частности, предоставил схему неработающих НПЗ страны-агрессора:

Омский НПЗ – 21–22 миллиона тонн в год, почти 10 % всей нефтепереработки страны. Московский НПЗ – 11 млн тонн в год. ТАНЕКО (Нижнекамск) – 12,5 миллиона тонн в год. Кстовский НПЗ – 15–17 миллионов тонн в год. Ярославский НПЗ – 15 млн тонн в год. Киришинафтооргсинтез – 21 миллион тонн в год. Рязанский НПЗ – 17 миллионов тонн в год. Куйбышевский НПЗ – номинальная мощность 7,0 миллионов тонн в год. Волгоградский НПЗ – номинальная мощность более 15 миллионов тонн в год. Новошахтинский НПЗ – 7,5 миллионов тонн в год, завод ориентировался на экспорт.

Коваленко добавил, что после поражения Омского НПЗ суточный дефицит бензина в России может достигать 30 600 тонн в сутки, или 918 тысяч тонн в месяц.

А даже если сложить все известные импортные партии, то это лишь разовые поставки. Они составляют 50–60 тысяч тонн. Однако речь идет не о регулярном ежемесячном потоке.

По сравнению с гипотетическим дефицитом почти в миллион тонн в месяц – это покрывает буквально одну десятую части проблемы,

– пояснил руководитель ЦПД.

Даже 50 000 тонн на сегодняшний день – это меньше половины суточного спроса по стране (110 тысяч тонн в сутки). Но спрос также будет расти в конце лета и в начале осени – в августе-сентябре.

Андрей Коваленко подчеркнул, что важно "добивать нефтепереработку", если Москва не завершит войну.

Таким образом, удары Украины являются достаточно успешными и точными. Атаки на НПЗ негативно сказываются на всех отраслях России – от жизни простых граждан до агросектора и экономики.

Что еще известно об атаках на НПЗ

В среду, 8 июля, стало известно, что был атакован Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод (ТАНЕКО). Он является одним из крупнейших современных нефтеперерабатывающих комплексов России.

А в понедельник, 6 июля, был нанесен удар по крупнейшему НПЗ в России. Он прекратил свою работу в результате атаки.