Що відомо про українські атаки по НПЗ Росії

Водночас імпорт зовсім не рятує Кремль, про що повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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Він, зокрема, надав схему непрацюючих НПЗ країни-агресорки:

Омський НПЗ – 21-22 мільйони тонн на рік, майже 10% всієї нафтопереробки країни. Московський НПЗ – 11 млн тонн на рік. ТАНЕКО (Нижньокамськ) – 12,5 мільйона тонн на рік. Кстовський НПЗ – 15-17 мільйонів тонн на рік. Ярославський НПЗ – 15 млн тонн на рік. Кіришинафтооргсинтез – 21 мільйон тонн на рік. Рязанський НПЗ – 17 мільйонів тонн на рік. Куйбишевський НПЗ – номінал 7,0 мільйонів тонн на рік. Волгоградський НПЗ – номінал понад 15 мільйонів тонн на рік. Новошахтинський НПЗ – 7,5 мільйонів тонн на рік, завод орієнтувався на експорт.

Коваленко додав, що після ураження Омського НПЗ добовий дефіцит бензину у Росії може досягати 30 600 тонн на добу, або 918 тисяч тонн на місяць.

А навіть якщо скласти всі відомі імпортні партії, то це лише разові одноразові поставки. Вони становлять 50 – 60 тисяч тонн. Однак йдеться не про регулярний щомісячний потік.

Проти гіпотетичного розриву майже в мільйон тонн на місяць – це закриває буквально одну десяту проблеми,

– пояснив керівник ЦПД.

Навіть 50 000 тонн станом на сьогодні – це менше половини одного дня попиту по країні (110 тисяч тонн на добу). Але попит також буде зростати в наприкінці лита та на початку осені – у серпні-вересні.

Андрій Коваленко наголосив, що важливо "добивати нафтопереробку", якщо Москва не завершить війну.

Таким чином, удари України є досить успішними та точними. Атаки на НПЗ негативно впливають на всі галузі Росії – від життя простих громадян до агросектору та економіки.

Що ще відомо про атаки на НПЗ

У середу, 8 липня, стало відомо, що був атакований Нижньокамський нафтопереробний завод (ТАНЕКО). Він є одним з найбільших сучасних нафтопереробних комплексів Росії.

А у понеділок, 6 липня, відбулося ураження найбільшого НПЗ у Росії. Він припинив свою роботу внаслідок атаки.