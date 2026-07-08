Что известно об украинских атаках на нефтеперерабатывающие заводы России
В то же время импорт вовсе не спасает Кремль, о чем сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
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Он, в частности, предоставил схему неработающих НПЗ страны-агрессора:
- Омский НПЗ – 21–22 миллиона тонн в год, почти 10 % всей нефтепереработки страны.
- Московский НПЗ – 11 млн тонн в год.
- ТАНЕКО (Нижнекамск) – 12,5 миллиона тонн в год.
- Кстовский НПЗ – 15–17 миллионов тонн в год.
- Ярославский НПЗ – 15 млн тонн в год.
- Киришинафтооргсинтез – 21 миллион тонн в год.
- Рязанский НПЗ – 17 миллионов тонн в год.
- Куйбышевский НПЗ – номинальная мощность 7,0 миллионов тонн в год.
- Волгоградский НПЗ – номинальная мощность более 15 миллионов тонн в год.
- Новошахтинский НПЗ – 7,5 миллионов тонн в год, завод ориентировался на экспорт.
Коваленко добавил, что после поражения Омского НПЗ суточный дефицит бензина в России может достигать 30 600 тонн в сутки, или 918 тысяч тонн в месяц.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
А даже если сложить все известные импортные партии, то это лишь разовые поставки. Они составляют 50–60 тысяч тонн. Однако речь идет не о регулярном ежемесячном потоке.
По сравнению с гипотетическим дефицитом почти в миллион тонн в месяц – это покрывает буквально одну десятую части проблемы,
– пояснил руководитель ЦПД.
Даже 50 000 тонн на сегодняшний день – это меньше половины суточного спроса по стране (110 тысяч тонн в сутки). Но спрос также будет расти в конце лета и в начале осени – в августе-сентябре.
Андрей Коваленко подчеркнул, что важно "добивать нефтепереработку", если Москва не завершит войну.
Таким образом, удары Украины являются достаточно успешными и точными. Атаки на НПЗ негативно сказываются на всех отраслях России – от жизни простых граждан до агросектора и экономики.
Что еще известно об атаках на НПЗ
В среду, 8 июля, стало известно, что был атакован Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод (ТАНЕКО). Он является одним из крупнейших современных нефтеперерабатывающих комплексов России.
А в понедельник, 6 июля, был нанесен удар по крупнейшему НПЗ в России. Он прекратил свою работу в результате атаки.