Несмотря на давление Саудовской Аравии и России: какая страна установила новый рекорд на рынке нефти

Казахстан в марте достиг важного рекорда на рынке нефти. При этом на страну давит ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией.

Казахстан установил рекорд на рынке нефти

В марте 2025 года Казахстан установил исторический рекорд по объемам добычи нефти. Это означает, что страна снова превысила квоту на добычу от ОПЕК+, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Казахстан за период с 1 по 16 марта добывал 1,86 миллиона баррелей нефти в день. Это примерно на 400 тысяч баррелей нефти в день больше квоты от ОПЕК+, которая составляет 1,468 миллиона баррелей в день. Всего в марте объемы добычи нефти и газового конденсата достигли 8,95 миллиона тонн или 2,17 миллиона баррелей в день.

Важно! Без учета газового конденсата, добыча сырой нефти в стране выросла до 1,88 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, в феврале этот показатель составлял 1,83 миллиона баррелей в сутки.

Стоит добавить, что Казахстан за последние месяцы неоднократно превышал лимит добычи от ОПЕК+. Страна является одним из топовых производителей нефти вместе с Ираком и Россией. При этом страна обещала сократить добычу под давлением Саудовской Аравии и России, которые являются лидерами ОПЕК+.

Что такое ОПЕК+ Это картель, создан нефтедобывающими странами для стабилизации цен на нефть. Членами этой организации являются страны, чья экономика зависит от доходов от экспорта нефти. Членами организации сейчас являются 12 стран: Алжир, Венесуэла, Габон, Экваториальная Гвинея, Ирак, Иран, Республика Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия.



На фоне резкого падения цен на нефть в 2016 году к инициативам ОПЕК для контроля ситуации на рынке решили присоединиться еще 10 стран – Россия, Казахстан, Мексика, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзия, Оман, Южный Судан и Судан. Это и стало ОПЕК+.

В то же время в Казахстане добывают нефть топовые компании мира в этой области, такие как Exxon Mobil и Chevron. И убедить эти корпорации сократить объемы добычи на нефтяных месторождениях Казахстана сложно. В частности, стоит учитывать, что они вложили миллиарды долларов на свои проекты в стране.

Напомним, что мощные нефтяные компании снова планируют увеличивать инвестиции в ископаемые. В частности, речь идет о нефти. Это связано с тем, что проекты с "зеленой" энергетикой не оправдали ожиданий компаний. Важным сигналом стало заявление British Petroleum о том, что их попытка перейти на возобновляемую энергетику провалилась.