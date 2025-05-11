Лидер Европы на энергетическом рынке: какая страна имеет наибольшие запасы нефти
- Норвегия является лидером по запасам нефти в Европе, сосредотачивая три крупнейших нефтяных месторождения: Йохан Свердруп, Снорре и Осеберг.
Запасы нефти в Норвегии оцениваются в 7 миллиардов баррелей, и она остается ключевым поставщиком благодаря расположению в Северном море и соседству с Арктикой.
Норвегия – это страна на Севере Европы, которая имеет значительные запасы нефти. Более того, именно это государство является лидером по этому показателю в регионе.
Где в Европе добывают нефть
Экономический успех Норвегии напрямую связан с нефтью. Благодаря сверхдоходам от экспорта нефти в прошлом веке смогла создать крупнейший суверенный фонд в мире. Кроме того, Норвегия остается одним из ключевых поставщиков в регионе, пишет 24 Канал со ссылкой на Offshore Technology:
Обратите внимание Впервые с начала торговой войны: США и Китай объявили переговоры по пошлинам
В Норвегии сосредоточены три крупнейших нефтяных месторождения в Европе:
- Йохан Свердруп.
- Снорре.
- Осеберг.
Интересная деталь! Все нефтяные месторождения сосредоточены в Северном море. Тогда как в целом запасы нефти в Норвегии оценивают в 7 миллиардов баррелей, по данным Управления энергетической информации США.
Роль Норвегии в мире и глобальной энергетической карте также усиливает соседство с Арктикой, где тоже есть значительные запасы нефти. В конце февраля 2025 года США и Россия обсуждали сотрудничество в Арктике: разведку природных ресурсов и развитие торговых маршрутов. При этом получить доступ к Арктике стремится и Китай, который является конкурентом США.