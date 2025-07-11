Усик самый высокооплачиваемый спортсмен Украины

Среди украинских спортсменов Александр Усик имеет наибольшее состояние, а вот на международной арене богачей входит только в первую ТОП-10. 24 Канал собрал все что известно об инвестициях и капитале боксера.

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В рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов Украины Forbes оценил состояние Александра Усика в 54 миллиона долларов. Издание считало в годовом измерении, однако, учитывая, что за первые полгода состояние Усика приумножилось, а после боя с Дюбуа вырастет еще больше, боксер продолжит лидировать.

Заработал 50 миллионов долларов в год?! Это не так, но пусть будет – значит, я действительно заработаю столько,

– ответил боксер на вопрос о размере доходов.

Заметьте! Расчеты базировались на его общих доходах, включая контрактные выплаты, призовые деньги и рекламные сделки. Впрочем, сам спортсмен опровергал, что заработал такие большие деньги.

Доходы Усика в сравнении с самыми богатыми спортсменами

Американское специализированное издание, посвященное бизнесу в спорте Sportico оценило доходы украинского боксера Усика 122 миллиона долларов.

Таким образом он разместился на седьмой строчке рейтинга, а от лидера, известного футболиста Криштиану Роналду его отделяют 138 миллионов долларов.

Усик ли самый богатый боксер в истории

В 2025 году спортивное издание GiveMeSport обнародовало перечень самых богатых боксеров в истории, в который попал и обладатель титулов WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик.

Он занял 6 строчку рейтинга, оказавшись между боксерами Оскаром Де Ла Хойя и Тайсоном Фьюри, с суммой 165 миллионов долларов.

Таким образом информация о состоянии Усика от GiveMeSport отличается от данных газеты Marca примерно на 20 миллионов долларов.

В то, что Усик потерял такие деньги за три месяца откровенно слабо верится, поэтому его на его счетах в 2025 году примерно 165-184 миллиона долларов.

Интересно! Предстоящий бой с Даниэлем Дюбуа станет самым прибыльным в карьере Александра Усика. Общая сумма гонораров за поединок превысит 200 миллионов долларов, из которых украинец получит 132 миллиона долларов.

Сколько заработал Усик на боях с Фьюри Рейтинг Forbes вышел раньше второго боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. По обновленной информации испанской ежедневной спортивной газеты Marca, состояние Усика до второго боя с Фьюри составляло около 80 миллионов долларов. До первого боя с Фьюри он имел 35 миллионов долларов, а до первого боя с Энтони Джошуа – 4 миллиона. Успешный реванш с Фьюри пополнил кошелек 37-летнего боксера еще на 104,5 миллиона долларов. Таким образом состояние Александра Усика после двух поединков с Тайсоном Фьюри составило примерно 184,5 миллиона долларов.

На чем еще зарабатывает и куда инвестирует Усик

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе сообщил Forbes, что в целом объем его инвестиций достигает около 6 миллионов долларов. Боксер вложил средства в различные проекты - от сельского хозяйства до автобизнеса. В частности 1,5 миллиона долларов Усик инвестировал в аграрный бизнес.

Вообще с детства нравится сельское хозяйство. Покупаю землю, выращиваю ягоды, есть озера. Имею партнера, это мой старший друг-фермер. Он привлек меня к выращиванию голубики в Вышгороде, которая затем реализуется оптом,

– отметил Усик.

Кроме того, он отметил, что занимается автомобильным бизнесом, который включает сеть шиномонтажных комплексов, а также импорт продукции известных мировых брендов.

Если есть возможность, я покупаю машины, которые в дальнейшем растут в цене. Те, что больше не производятся, становятся легендами. И потом иногда выезжаю на этих машинах. В этот бизнес также предложили пойти знакомые-партнеры,

– сказал боксер.

Усик отметил, что общий объем его инвестиций в различные проекты - от агросферы до автомобильного бизнеса – составляет около 6 миллионов долларов собственных средств. В то же время он подчеркнул, что основным источником дохода для него остается бокс.