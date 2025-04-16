Топовая британская компания готовит важный проект в Черном море, – Reuters

Энергетические компании активно начинают проводить разведку в Черном море. Одно из последних соглашений подписало правительство Болгарии и британская компания.

Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире будет проводить разведку в Черном море

Болгария заключила соглашение с энергетической компанией Shell по разведке месторождений нефти и газа в Черном море. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Напомним, что Болгария омывается Черным морем на востоке.

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Согласно условиям контракта, компания Shell получила право и возможности для разведки 4000 квадратных метров на месторождении Блок 1-26 Хан-Тервель. Напомним, что Болгария полностью отказалась от российского газа в 2022 году. Именно поэтому страна Евросоюза ищет новые источники энергии. Кроме того, Болгария имеет целью снизить стоимость импорта.

Важно! Shell – это не единственная компания, которая будет проводить разведку в Черном море. В частности, в марте компании OMV Petrom и NewMed Energy заключили контракт, который позволит им работать на других участках моря.

Напомним, что Турция также стремится усилить свои позиции на энергетическом рынке. В 2025 году американские компании будут сотрудничать с Турцией для поиска нефти и газа в стране. Турецкие и американские компании будут проводить исследования в бассейне Диярбакыр.